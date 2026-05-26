Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ quyết định về việc điều chỉnh tăng tỷ lệ phần vốn nhà nước của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030 từ 15% lên 51%.

Đồng thời, quyết định cử ông Nguyễn Tùng Nguyên, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Tổng Giám đốc Công ty, tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo thành phố đã trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Hữu Lộc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, kể từ ngày 1/7/2026.

Cần Thơ trao quyết định về công tác cán bộ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tùng Nguyên cho biết, đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn đối với cá nhân. Đồng thời cam kết nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo, người lao động Công ty phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Nguyễn Hữu Lộc trong quá trình công tác tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ với nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Công ty cũng như ngành cấp nước thành phố suốt thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng chúc mừng ông Nguyễn Tùng Nguyên được giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm công tác nhiều năm trong ngành cùng chuyên môn ông Nguyễn Tùng Nguyên sẽ cùng tập thể lãnh đạo Công ty phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ trao quyết định cho cán bộ.

Ông Vương Quốc Nam cũng lưu ý, trong bối cảnh doanh nghiệp có vốn nhà nước phải thực hiện yêu cầu tăng trưởng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, Công ty cần tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời đề nghị tập thể Công ty tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ.