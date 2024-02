Ban Bí thư: Không để lơ là công việc sau Tết

Không khí Tết thanh bình, vui tươi

Ngày 16/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết Giáp Thìn năm 2024; chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ các cấp trong thời gian tới.

Theo báo cáo tổng hợp chung, Chỉ thị số 26-CT/TW được ban hành sớm nên các ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã chủ động, kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tết Giáp Thìn phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với tinh thần "không để ai không có Tết", duy trì, tạo khí thế mới đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thị trường hàng hoá phong phú, bảo đảm chất lượng với lượng hàng hoá xuất xứ Việt Nam ngày càng chiếm tỉ trọng cao, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, sốt giá; giao thông, thông tin liên lạc cơ bản thông suốt; phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm có nhiều tiến bộ so với Tết nhiều năm trước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thăm, chúc Tết ở 63 địa phương, tặng quà các đối tượng chính sách, người lao động không về quê ăn Tết; chúc Tết, động viên đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các lực lượng ứng trực làm nhiệm vụ trong dịp Tết.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, tương thân, tương ái, trong dịp Tết, các cấp, các ngành Trung ương, các địa phương đã hỗ trợ, tặng quà Tết theo chế độ cho trên 13,9 triệu lượt đối tượng trên toàn quốc với tổng số tiền lên tới gần 20.000 tỉ đồng; trong đó, có gần 7,5 triệu lượt đoàn viên công đoàn, người lao động được hỗ trợ, chăm lo Tết với tổng số tiền hơn 4.200 tỉ đồng.

Các cấp, ngành, địa phương đã tăng cường tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, địa phương; tổ chức phong phú các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội dịp Tết; an ninh, quốc phòng, chủ quyền biên giới, lãnh thổ, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, gắn với việc tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2024.

Các địa phương đã sớm có kế hoạch chuẩn bị ra quân, tổ chức sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới với khí thế sôi nổi, nỗ lực cao để hoàn thành các mục tiêu sản xuất, kinh doanh đã đề ra.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá cao, hoan nghênh các cơ quan, tổ chức, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức tết Giáp Thìn năm 2024 với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; bảo đảm chủ động hơn, cụ thể hơn trong công tác chuẩn bị tổ chức Tết cho Nhân dân, đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội để giúp người dân trên mọi miền, kiều bào ở nước ngoài đón Tết trong bầu không khí thanh bình, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thời tiết trên cả nước đẹp, thuận lợi cho các hoạt động du Xuân, chúc Tết. Các công tác chăm lo Tết cho Nhân dân, các đối tượng chính sách, an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động văn hoá, lễ hội, bảo đảm cung - cầu hàng hoá, giao thông đi lại, thông tin liên lạc, an ninh, trật tự, phòng, chống dịch bệnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… cơ bản được thực hiện tốt, theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều tổ chức trực trong dịp Tết, ra quân sản xuất đầu năm với khí thế phấn khởi, quyết tâm cao. Tết năm nay, ghi nhận số lượng nhiều hơn các dự án, công trình trọng điểm quốc gia làm việc, thi công xuyên Tết, tổ chức "3 ca, 4 kíp" như các công trình đường cao tốc Bắc Nam, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường dây 500 kV mạch 3, Dự án vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Nhà ga ngầm S12 (ga Hà Nội)…

Không để tình trạng nghỉ Tết kéo dài, lơ là công việc

Về nhiệm vụ sắp tới, Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị các cơ quan Trung ương, cấp uỷ các cấp tiếp tục quan tâm, rút kinh nghiệm một số vấn đề nổi lên trong tổ chức đón Tết, vui Xuân cho nhân dân, nhất là việc quản lý, định hướng sản xuất, cung ứng hàng hoá Tết, bảo đảm an toàn giao thông, sử dụng pháo nổ, phòng, chống cháy nổ…

Ngay sau nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, bảo đảm hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân; không để xảy ra tình trạng nghỉ Tết kéo dài, lơ là công việc, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, xây dựng; tập trung chăm sóc tốt vụ lúa Đông - Xuân 2024, chủ động phòng ngừa dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tiếp tục hỗ trợ một số ngành, lĩnh vực quan trọng bị tác động trực tiếp của thị trường thế giới...

Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý, đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác trong dịp lễ hội mùa Xuân; thực hiện tốt chế độ, chính sách an sinh xã hội; chú trọng chăm lo đời sống một bộ phận công nhân mất việc làm gặp khó khăn, cũng như rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, mâu thuẫn về quyền lợi của công nhân, người lao động, không để kéo dài trở thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự.

Tăng cường cảnh giác, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ...tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao chất lượng nội dung các chương trình văn hoá, thông tin định hướng, khẳng định thành tựu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của đất nước, địa phương cũng như đấu tranh hiệu quả với những luận điệu sai trái, xuyên tạc, sai sự thật của các thế lực thù địch.