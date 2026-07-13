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Cải chính

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chọn vụ lãng phí điển hình để chỉ đạo xử lý, tạo sức răn đe

Thứ Hai, 16:02, 13/07/2026
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VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh lựa chọn một số vụ án, vụ việc lãng phí điển hình để tập trung chỉ đạo xử lý, tạo sức răn đe, phòng ngừa.

Sáng 13/7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh (Ban chỉ đạo cấp tỉnh).

ban chi dao cap tinh chon vu lang phi dien hinh de chi dao xu ly, tao suc ran de hinh anh 1
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các Ban chỉ đạo cấp tỉnh và Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Ông Lê Minh Trí nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nội dung cốt lõi của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các địa phương đã chủ động ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương; nhất là đã ban hành chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 04 và Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị, gắn với kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương và các phiên họp có liên quan.

Đồng thời, rà soát toàn diện chương trình công tác, các thông báo kết luận và văn bản lãnh đạo, chỉ đạo mới của Trung ương để kịp thời cập nhật nhiệm vụ, tập trung triển khai hiệu quả 65 nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương giao.

Các Ban chỉ đạo cấp tỉnh và Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường giám sát thường xuyên ngay từ đầu, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, không để những vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Tập trung kiểm tra những lĩnh vực, địa bàn, nội dung tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định; giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn thông tin phục vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

ban chi dao cap tinh chon vu lang phi dien hinh de chi dao xu ly, tao suc ran de hinh anh 2
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ông Lê Minh Trí yêu cầu các Ban chỉ đạo cấp tỉnh cần sớm hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế làm việc, đặc biệt chú trọng kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp xã.

Các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy cần xây dựng cơ chế phối hợp với đảng ủy cấp xã; tăng cường phối hợp với ủy ban kiểm tra và các cơ quan liên quan để chủ động nắm tình hình, bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh, phòng, chống lãng phí không chỉ đối với tiền, tài sản mà còn phải chú trọng phòng, chống lãng phí thời gian và cơ hội phát triển.

Các cơ quan quản lý nhà nước cần nghiên cứu lượng hóa thành các tiêu chí cụ thể để xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân. Các Ban chỉ đạo cấp tỉnh lựa chọn một số vụ án, vụ việc lãng phí điển hình để tập trung chỉ đạo xử lý, tạo sức răn đe, phòng ngừa.

Bên cạnh đó, các địa phương khẩn trương rà soát việc thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực; lập danh mục, xây dựng phương án xử lý các công trình, dự án dôi dư, chậm tiến độ, kéo dài, gây lãng phí trên địa bàn.

Ông Lê Minh Trí yêu cầu các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy phải đi đầu trong chuyển đổi số, chủ động tham mưu cấp ủy thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân với cán bộ, công chức, góp phần phòng ngừa tham nhũng vặt.

Đồng thời, thực hiện nghiêm yêu cầu của Nghị quyết số 04 về đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, kịp thời điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong tình hình mới.

Tiến hành 57 cuộc kiểm tra, giám sát

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, ông Lê Hồng Quang – Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tiến hành 57 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường giám sát thường xuyên, ngay từ đầu việc thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Đảng và các dự án, công trình quan trọng, có vốn đầu tư lớn của quốc gia và của địa phương; việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu; việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, trụ sở, nguồn lực sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

ban chi dao cap tinh chon vu lang phi dien hinh de chi dao xu ly, tao suc ran de hinh anh 3
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Hồng Quang.

Nêu một số cách làm hay, sáng tạo ở địa phương, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Hồng Quang cho biết, các Ban Nội chính thành ủy TP.HCM, tỉnh ủy Cao Bằng, Tây Ninh đã triển khai mô hình “Theo dõi liên thông, xử lý đồng bộ” trong công tác nội chính, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan điều tra, kiểm sát, tòa án, thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân và chính quyền cơ sở. Mô hình góp phần rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, chuyển đơn thư qua nhiều cấp, nhiều cơ quan.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng tham mưu thành lập Tổ Chỉ đạo 751 do Bí thư Tỉnh ủy làm Tổ trưởng để tập trung xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, qua đó định kỳ kiểm điểm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Kim Anh/VOV.VN
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