Khi cấp xã tham gia những dự án hàng chục nghìn tỷ tại Đà Nẵng

Sự thay đổi chưa từng có về thẩm quyền và vị thế ấy đang mở ra kỳ vọng mới cho cực tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ chỗ chủ yếu giải quyết công việc hành chính, chính quyền cấp xã ở Đà Nẵng nay đã tham gia hội đồng thẩm định quy hoạch, góp ý các dự án chiến lược như Khu thương mại tự do, Cảng Liên Chiểu, Khu Du lịch Làng Vân.

Đây là những công trình có quy mô đầu tư hàng chục, hàng trăm nghìn tỷ đồng, sẽ định hình cực tăng trưởng mới của thành phố trong tương lai. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sự thay đổi ấy không chỉ cho thấy bước chuyển về thẩm quyền mà còn mở ra kỳ vọng về một bộ máy đủ năng lực để hiện thực hóa khát vọng đưa Đà Nẵng trở thành đầu tàu phát triển của miền Trung và cực tăng trưởng mới của cả nước.

Cải cách hành chính tại phường Hòa Khánh góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Hòa Khánh - địa bàn cửa ngõ phía Tây Bắc Đà Nẵng, nơi tập trung nhiều trường đại học, khu công nghiệp, doanh nghiệp và dân số cơ học lớn đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính. Nhiều thủ tục trước đây phải qua nhiều cấp trung gian nay được giải quyết ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường.

Quy trình được sắp xếp khoa học, không gian giao dịch thông thoáng, cán bộ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến trả kết quả, góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ. Hiệu quả ấy được người dân cảm nhận rõ qua từng hồ sơ cụ thể. Đến thực hiện thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường, ông Nguyễn Văn Công cho biết điều khiến ông hài lòng là quy trình được hướng dẫn rõ ràng, thời gian giải quyết nhanh hơn và người dân không còn phải đi lại qua nhiều đầu mối như trước.

“Tôi thấy không gian bố trí phù hợp và rất thoáng. Người dân vào đây cảm thấy rất thoải mái. Cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình, chu đáo. Tôi làm thủ tục trong 10 phút là xong. Tôi kỳ vọng chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa trong những ngày sau”, ông Nguyễn Văn Công chia sẻ.

Dự án bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung đã hoàn thành

Để có được những chuyển biến đó, đội ngũ cán bộ cơ sở đã phải thích ứng rất nhanh với khối lượng công việc ngày càng lớn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Không chỉ tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ sau khi kết thúc hoạt động của cấp quận đội ngũ cán bộ ở phường còn phải nhanh chóng làm chủ những lĩnh vực mới được phân cấp, trong khi bộ máy được tổ chức theo hướng tinh gọn.

Thực tiễn sau một năm vận hành mô hình mới cho thấy, để chính quyền cơ sở phát huy đầy đủ vai trò và thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ được giao, việc trao thêm thẩm quyền cần đi đôi với bảo đảm nguồn lực tương xứng.

Ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh đề xuất: “Phân cấp, ủy quyền thì phải đi theo nguồn lực thì địa phương mới tổ chức thực hiện được. Số lượng biên chế có chừng đó nhưng công việc lên rất nhiều thì phải có nguồn lực. Và nguồn lực xã hội tôi cho là cũng nên tính tới để thực hiện các nhiệm vụ này”.

Điều đáng chú ý hơn cả là sau một năm vận hành mô hình mới, chính quyền cấp xã không chỉ được trao thêm việc, mà còn được trao những thẩm quyền gắn với sự phát triển lâu dài của địa phương.

Phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng là minh chứng rõ nét khi trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề của những dự án động lực quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, những dự án sẽ định hình cực tăng trưởng mới của thành phố trong tương lai. Đây là địa bàn cửa ngõ phía Tây Bắc Đà Nẵng, nơi hội tụ hàng loạt công trình chiến lược như Cảng Liên Chiểu, Khu du lịch Làng Vân, Khu thương mại tự do cùng nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, có tổng mức đầu tư lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn tỷ đồng trong những năm tới.

Việc được phân cấp sâu hơn đồng nghĩa chính quyền phường không còn chỉ thực hiện chức năng hành chính hay giải quyết các thủ tục dân sinh thường ngày, mà đã trực tiếp tham gia vào quá trình chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Vai trò mới cũng đặt ra yêu cầu rất khác đối với đội ngũ cán bộ, đó là phải am hiểu pháp luật, thành thạo chuyên môn, có tư duy phát triển, năng lực phối hợp liên ngành, khả năng xử lý các vấn đề phức tạp và bản lĩnh chịu trách nhiệm trước những quyết định tác động đến các dự án quy mô lớn của thành phố.

Phối cảnh dự án Bến cảng container Liên Chiểu

Theo ông Hoàng Thanh Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Hải Vân, cùng với việc phân cấp, phân quyền, mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đang định hình một vị thế mới cho chính quyền cấp xã, từ cấp thực thi trở thành một chủ thể trực tiếp tham gia kiến tạo không gian phát triển.

“Được phân cấp mạnh hơn thì phường Hải Vân đã chủ động tham gia sâu ngay từ đầu vào quá trình chuẩn bị, thẩm định và triển khai các dự án lớn. Cụ thể là phường được trực tiếp tham gia hội đồng thẩm định quy hoạch, góp ý các nội dung liên quan đến Khu thương mại tự do, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng Liên Chiểu, Làng Vân. Nhờ vậy nhiều nội dung phát sinh tại cơ sở được xử lý trực tiếp, giảm đáng kể thời gian qua nhiều tầng nấc trung gian”, ông Hoàng Thanh Hòa cho biết.

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những chuyển động từ cơ sở đang từng bước lan tỏa thành kết quả phát triển của toàn thành phố. 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP ước tăng 9,52% so với cùng kỳ, xếp thứ 13 trong 34 tỉnh, thành phố cả nước và đứng đầu khu vực Nam Trung Bộ.

Đô thị trung tâm Đà Nẵng đang đứng trước yêu cầu tăng cường liên kết, điều phối và quản trị hiệu quả hơn

Dù kết quả này đến từ nhiều yếu tố, song việc bộ máy mới từng bước vận hành ổn định, phân cấp mạnh hơn cho cơ sở, rút ngắn quá trình xử lý công việc và nâng cao hiệu lực điều hành đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu mới. Đó là cùng với trao quyền phải tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, tăng cường cán bộ có chuyên môn sâu cho cơ sở, đánh giá cán bộ bằng hiệu quả công việc và kiên quyết thay thế những trường hợp thiếu trách nhiệm, né tránh, không đáp ứng yêu cầu.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, đây là điều kiện then chốt để mô hình chính quyền địa phương hai cấp thực sự phát huy hiệu quả trong giai đoạn phát triển mới của thành phố: “Thành ủy Đà Nẵng sẽ rà soát lại toàn bộ hệ thống cán bộ ở cấp cơ sở, giải quyết căn bản tình trạng nơi thiếu, nơi thừa cán bộ; bổ sung cán bộ có chuyên môn sâu cho các xã, phường. Đồng thời tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực về cơ sở; kiên quyết rà soát, thay thế những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, để bộ máy vận hành thực sự hiệu quả”.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lắng nghe ý kiến từ cơ sở, nơi trực tiếp chuyển chủ trương, chính sách thành kết quả phục vụ người dân

Sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng không chỉ rộng hơn về không gian phát triển mà còn mang trên mình kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước và đầu tàu phát triển của miền Trung. Cơ chế đặc thù đã được Trung ương trao, dư địa phát triển đang mở ra, nhưng cơ hội chỉ có thể trở thành hiện thực khi được dẫn dắt bởi một bộ máy hành động quyết liệt và đội ngũ cán bộ đủ năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đó cũng chính là chìa khóa để đánh thức những tiềm năng mới, đưa Đà Nẵng bứt phá trong giai đoạn phát triển tiếp theo.