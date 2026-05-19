Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ

Thứ Ba, 15:58, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 19/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Hội nghị cho ý kiến về chủ trương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét bổ sung một Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội; xem xét kiện toàn cấp ủy trực thuộc gồm: kiện toàn Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Quốc hội; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cho ý kiến về đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030; xem xét việc kiện toàn lãnh đạo cấp vụ trực thuộc các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội, điều động Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội.

Hội nghị cũng nghe báo cáo về tình hình biên chế của khối cơ quan Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội. Đây là nội dung rất quan trọng, liên quan đến trực tiếp đến việc sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy theo vị trí việc làm các cơ quan Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị.
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A

VOV.VN - Sáng 19/5, Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Dự án với quy mô 16 làn xe hiện đại, mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô trong kỷ nguyên đô thị hóa và kết nối liên vùng.

Lê Tuyết/VOV
VOV.VN - Chiều nay (18/5), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Văn phòng Quốc hội. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Doãn Anh.

VOV.VN - Làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội vào sáng nay (18/5), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Ủy ban cần tiếp tục nghiên cứu, kiện toàn tổ chức, sắp xếp mô hình tổ chức; phân công, phân nhiệm hợp lý, phát huy tối đa sở trường của từng cán bộ.

VOV.VN - Tiếp tục cuộc làm việc với các cơ quan của Quốc hội sau khi kiện toàn bộ máy nhiệm kỳ mới, nhằm rà soát việc thực hiện nhiệm vụ cả nhiệm kỳ, sáng 18/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

