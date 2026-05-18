Chủ tịch Quốc hội: Giám sát phải thực chất, thường xuyên, thiết thực và hiệu quả

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các lĩnh vực Ủy ban phụ trách rất quan trọng, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm; Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm đến các lĩnh vực giáo dục, y tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt ra yêu cầu, kỳ vọng rất lớn đối với Quốc hội; xác định hoàn thiện thể chế là "đột phá của đột phá" để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước. Nhiều lĩnh vực Ủy ban phụ trách cần được khẩn trương rà soát, hoàn thiện thể chế.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu trong thời gian tới, Ủy ban cần tập trung nghiên cứu, quán triệt văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Giáo dục lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 66 ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; đổi mới tư duy làm luật, theo đó, chuẩn bị thật tốt 10 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại các kỳ họp thứ 2; lĩnh vực phụ trách rất rộng; nhiều nội dung nhạy cảm, phức tạp, tác động trực tiếp tới người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc

Ủy ban cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ngay từ giai đoạn xây dựng, đánh giá tác động chính sách; phối hợp thẩm tra các dự án luật, nghị quyết bảo đảm đúng quy trình, quy định, đáp ứng yêu cầu chất lượng và tiến độ; giám sát chặt chẽ việc ban hành các văn bản hướng dẫn, việc thực hiện các luật, nghị quyết đã ban hành.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý trong công tác giám sát, cần quán triệt phương châm giám sát phải thực chất, thường xuyên, thiết thực và hiệu quả; đồng thời xác định rõ trách nhiệm, tăng cường theo dõi giám sát và hậu giám sát.

"Đề nghị rà soát tổng thể việc thực hiện các kết luận của các đoàn giám sát thuộc Ủy ban Văn hóa và Giáo dục, làm rõ đã được thực hiện được bao nhiêu, đang thực hiện, chưa thực hiện và lý do. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu là trong giám sát phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ, theo đến cùng cái kết quả", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục, đào tạo; y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phát triển văn hóa Việt Nam. Do đó, Ủy ban tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện, vì đây là những chủ trương rất quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu chụp ảnh chung

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban đã khẳng định uy tín qua các diễn đàn và hội thảo quy mô lớn nên cần tiếp tục duy trì, phát huy trong thời gian tới. Thống nhất chủ trương tổ chức Hội thảo "Thể chế, chính sách về nguồn lực phát triển giáo dục và đào tạo"; phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan có liên quan để triển khai hiệu quả, thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt yêu cầu, cần đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức công việc; quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ, công chức; tiếp tục nghiên cứu, kiện toàn tổ chức, sắp xếp mô hình tổ chức; phân công, phân nhiệm hợp lý, một người làm nhiều việc, phát huy tối đa sở trường của từng cán bộ.

Ủy ban cũng cần xây dựng và phát triển Quốc hội số giai đoạn 2024 - 2026, định hướng đến năm 2030, là chìa khóa để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ủy ban.