中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ tịch Quốc hội: Cần phải có cách làm mới, suy nghĩ mới, hành động mới

Thứ Hai, 09:09, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếp tục cuộc làm việc với các cơ quan của Quốc hội sau khi kiện toàn bộ máy nhiệm kỳ mới, nhằm rà soát việc thực hiện nhiệm vụ cả nhiệm kỳ, sáng 18/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ủy ban chịu trách nhiệm thực hiện khối lượng công việc lớn, phạm vi rộng, nhiều lĩnh vực có vị trí quan trọng đối với sự phát triển của đất nước; chủ trì nhiều dự án luật khó, góp phần hoàn thành công tác lập pháp của Quốc hội.

Nhấn mạnh tại các kỳ họp Quốc hội, lĩnh vực giáo dục, y tế được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Ủy ban cần nhận thức được vai trò quan trọng để thực hiện trọng trách của mình tốt hơn nữa trong thời gian tới.

chu tich quoc hoi can phai co cach lam moi, suy nghi moi, hanh dong moi hinh anh 1
Toàn cảnh buổi làm việc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã chỉ ra những vấn đề Ủy ban cần phải tiếp tục quan tâm như nâng cao công tác phối hợp với Chính phủ, các bộ ngành, địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả.

"Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách mới về văn hóa có tính đột phá. Đòi hỏi trong giai đoạn mới, Ủy ban phải có cách làm mới, suy nghĩ mới, hành động mới, quyết đoán mới, sản phẩm mới để thực hiện. Chứ còn làm theo truyền thống như cũ, khó vượt lên, khó mà có sản phẩm mới nổi trội", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

chu tich quoc hoi can phai co cach lam moi, suy nghi moi, hanh dong moi hinh anh 2
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng pháp luật, trong giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, nhằm phát huy tinh thần "Lập pháp kiến tạo, giám sát thực chất, quyết sách bứt phá" trong nhiệm kỳ XVI, Ủy ban sẽ tổ chức triển khai hiệu quả Kết luận số 170 ngày 02/4/2026 của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 là chủ trì thẩm tra 07 dự án luật, nghị quyết theo Chương trình lập pháp năm 2026 và 03 dự án luật, pháp lệnh phát sinh mới theo đề nghị của Chính phủ.

chu tich quoc hoi can phai co cach lam moi, suy nghi moi, hanh dong moi hinh anh 3
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc

Về công tác giám sát, khảo sát, chủ trì tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát chuyên đề năm 2027 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021 - 2026; tổ chức Đoàn giám sát tổng hợp về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật với các lĩnh vực Ủy ban phụ trách tại Bắc Ninh…

Tổ chức Phiên giải trình về việc triển khai chế độ, chính sách đối với nhà giáo và các nội dung khác theo yêu cầu của thực tiễn; Thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát thường xuyên của Ủy ban: như giám sát văn bản quy phạm pháp luật; thẩm tra các báo cáo Chính phủ; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành.

chu tich quoc hoi can phai co cach lam moi, suy nghi moi, hanh dong moi hinh anh 4
Các đại biểu tham dự

Về công tác quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, Ủy ban sẽ tổ chức hội thảo giáo dục có chủ đề: "Thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển giáo dục và đào tạo" và Tọa đàm về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững.

Lê Tuyết/VOV
Tag: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban cơ quan của Quốc hội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Chuyển đổi số nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội: Chuyển đổi số nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

VOV.VN - Sáng nay, 13/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Ban chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội: Chuyển đổi số nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội: Chuyển đổi số nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

VOV.VN - Sáng nay, 13/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Ban chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội: Không để “nước đến chân mới nhảy” trong làm luật
Chủ tịch Quốc hội: Không để “nước đến chân mới nhảy” trong làm luật

VOV.VN - Chủ trì Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 11/5, Trần Thanh Mẫn yêu cầu không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành, khắc phục tình trạng gửi tài liệu chậm và nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội: Không để “nước đến chân mới nhảy” trong làm luật

Chủ tịch Quốc hội: Không để “nước đến chân mới nhảy” trong làm luật

VOV.VN - Chủ trì Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 11/5, Trần Thanh Mẫn yêu cầu không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành, khắc phục tình trạng gửi tài liệu chậm và nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội: Không để khoảng trống pháp luật
Chủ tịch Quốc hội: Không để khoảng trống pháp luật

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan tăng cường kỷ luật lập pháp, chấm dứt tình trạng xin lùi, “khất” văn bản hướng dẫn thi hành luật, tránh khoảng trống pháp lý.

Chủ tịch Quốc hội: Không để khoảng trống pháp luật

Chủ tịch Quốc hội: Không để khoảng trống pháp luật

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan tăng cường kỷ luật lập pháp, chấm dứt tình trạng xin lùi, “khất” văn bản hướng dẫn thi hành luật, tránh khoảng trống pháp lý.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội