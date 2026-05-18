Chủ tịch Quốc hội: Cần phải có cách làm mới, suy nghĩ mới, hành động mới

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ủy ban chịu trách nhiệm thực hiện khối lượng công việc lớn, phạm vi rộng, nhiều lĩnh vực có vị trí quan trọng đối với sự phát triển của đất nước; chủ trì nhiều dự án luật khó, góp phần hoàn thành công tác lập pháp của Quốc hội.

Nhấn mạnh tại các kỳ họp Quốc hội, lĩnh vực giáo dục, y tế được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Ủy ban cần nhận thức được vai trò quan trọng để thực hiện trọng trách của mình tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã chỉ ra những vấn đề Ủy ban cần phải tiếp tục quan tâm như nâng cao công tác phối hợp với Chính phủ, các bộ ngành, địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả.

"Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách mới về văn hóa có tính đột phá. Đòi hỏi trong giai đoạn mới, Ủy ban phải có cách làm mới, suy nghĩ mới, hành động mới, quyết đoán mới, sản phẩm mới để thực hiện. Chứ còn làm theo truyền thống như cũ, khó vượt lên, khó mà có sản phẩm mới nổi trội", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng pháp luật, trong giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, nhằm phát huy tinh thần "Lập pháp kiến tạo, giám sát thực chất, quyết sách bứt phá" trong nhiệm kỳ XVI, Ủy ban sẽ tổ chức triển khai hiệu quả Kết luận số 170 ngày 02/4/2026 của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 là chủ trì thẩm tra 07 dự án luật, nghị quyết theo Chương trình lập pháp năm 2026 và 03 dự án luật, pháp lệnh phát sinh mới theo đề nghị của Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc

Về công tác giám sát, khảo sát, chủ trì tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát chuyên đề năm 2027 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021 - 2026; tổ chức Đoàn giám sát tổng hợp về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật với các lĩnh vực Ủy ban phụ trách tại Bắc Ninh…

Tổ chức Phiên giải trình về việc triển khai chế độ, chính sách đối với nhà giáo và các nội dung khác theo yêu cầu của thực tiễn; Thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát thường xuyên của Ủy ban: như giám sát văn bản quy phạm pháp luật; thẩm tra các báo cáo Chính phủ; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành.

Các đại biểu tham dự

Về công tác quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, Ủy ban sẽ tổ chức hội thảo giáo dục có chủ đề: "Thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển giáo dục và đào tạo" và Tọa đàm về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững.