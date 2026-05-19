Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ dự kiến hoàn thành vào năm 2027 có tổng chiều dài khoảng 36,3km, đi qua địa bàn 18 phường, xã của thành phố Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến kết nối với đường vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên, thuộc địa phận các phường Kim Liên và Bạch Mai; điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án.

Trục đường có quy mô mặt cắt ngang lên tới 90m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên, tốc độ thiết kế là 80km/h. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng công trình hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của Thành phố Hà Nội theo Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Bên cạnh việc mở rộng không gian và tăng tốc độ di chuyển, dự án sẽ góp phần phân bố hợp lý lưu lượng giữa các tuyến vành đai và các khu vực trong thành phố, thuận lợi kết nối lõi trung tâm với các đại đô thị lớn và khu vực phía Nam Hà Nội, cũng như giữa Thủ đô với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải. Dự án cũng góp phần chỉnh trang, tái thiết đô thị dọc tuyến Quốc lộ 1A và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực dự án đi qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự lễ khởi công dự án

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc khởi công dự án thể hiện quyết tâm rất lớn của thành phố trong tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại hơn.

Thành phố kỳ vọng tuyến trục này sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam Hà Nội; hình thành các cực tăng trưởng mới; tạo thêm dư địa phát triển dịch vụ, thương mại, logistics và nâng cao chất lượng không gian đô thị.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại lễ khởi công.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư; tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn.

Nhà đầu tư và các đơn vị thi công tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị; tổ chức thi công khoa học, chuyên nghiệp; bảo đảm tiến độ cam kết và tuyệt đối an toàn trong quá trình triển khai dự án.

"Sự đồng thuận của Nhân dân là nền tảng quan trọng nhất để triển khai thành công các dự án phát triển quy mô lớn. Thành phố Hà Nội luôn xác định mọi chủ trương, chính sách đều phải đặt người dân ở vị trí trung tâm; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân. Tôi tin tưởng rằng với trách nhiệm, khát vọng phát triển Thủ đô và sự đồng thuận của Nhân dân, dự án sẽ được triển khai thuận lợi, hiệu quả và đúng tiến độ", Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Hà Nội xác định rõ rằng, hiện đại hóa hạ tầng không chỉ nhằm giải quyết yêu cầu giao thông trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược để mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số từ năm 2026 và những năm tiếp theo; từng bước xây dựng Thủ đô trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có chất lượng sống cao và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, hạ tầng chính là nền móng của tăng trưởng, là động lực dẫn dắt phát triển kinh tế, mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp, cải thiện chất lượng sống cho người dân và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Sau mỗi công trình hạ tầng quy mô lớn là niềm tin, kỳ vọng của người dân và trách nhiệm rất lớn đối với sự phát triển của đất nước.