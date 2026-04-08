中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Báo chí quốc tế: Thời điểm then chốt để Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển

Thứ Tư, 05:30, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc Quốc hội Việt Nam bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức vụ Chủ tịch nước đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Nhật Bản. Đánh giá sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam, báo chí Indonesia cũng cho rằng, đây là thời điểm then chốt để Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển.

>> Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ

>> Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước

 

Ngay sau khi Quốc hội Việt Nam bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức vụ Chủ tịch nước, Hãng thống tấn Kyodo của Nhật Bản đã đăng tin rất nhanh, trong đó phân tích “việc ông Tô Lâm giành được tín nhiệm cao là do những kết quả thực chất của công cuộc cải cách, hướng tới thúc đẩy phát triển kinh tế một cách cao độ, cũng như vai trò ngoại giao nổi bật…”.

Ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức do Reuters đăng tải

Kyodo còn dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện quyết tâm nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, mở rộng đóng góp cho hòa bình và ổn định của thế giới. Đặc biệt, thông tin này còn có độ bao phủ rất rộng khi được trang mạng NNA Asia - 1 tờ báo điện tử thuộc Hãng thống tấn Kyodo chuyên đưa tin về mọi mặt đời sống xã hội của các nước châu Á, với 7.500 pháp nhân thuê bao, đăng tải.

Cũng trong ngày hôm nay, trang tiếng Nhật của Reuters - một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới, cũng đưa tin nhanh và sâu về sự kiện này. Reuters trích phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong đó nhấn mạnh sẽ tạo ra “mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học - công nghệ, cải cách và chuyển đổi số làm động lực”, đồng thời coi “một nền quốc phòng tự chủ là vấn đề ưu tiên”.

Nhiều tờ báo, đài phát thanh và đài truyền hình khác của Nhật Bản từ trung ương đến địa phương cũng đưa tin rộng khắp về sự kiện này với nhận định đây là động thái quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam - một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực.

Là một nền kinh tế lớn với vai trò và vị thế ngày càng gia tăng trong ASEAN, những diễn biến chính trị tại Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận chính giới, chuyên gia cũng như báo chí trong khu vực. Nhiều bài báo tại Indonesia cho rằng, việc các vị lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam được bầu với tỷ lệ ủng hộ cao là cơ sở quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của đại biểu Quốc hội khóa XVI để trở thành Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 - đây là tiêu đề của bài báo trên tờ Beritasatu của Indonesia viết về sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam. Bài báo giới thiệu về tiểu sử của ông Tô Lâm sau khi Quốc hội Việt Nam chính thức bầu ông làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031. Theo bài báo, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện những cải cách cơ cấu mạnh mẽ, thúc đẩy chuyển đổi kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới và số hóa.

Việt Nam đang có những mục tiêu tham vọng, trở thành một quốc gia đang phát triển với nền công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Đến năm 2045, Việt Nam được kỳ vọng trở thành một quốc gia phát triển với thu nhập cao. Về đối ngoại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng tích cực tăng cường quan hệ quốc tế thông qua các chuyến thăm nước ngoài và Việt Nam cũng có những đóng góp tích cực tại Liên hợp quốc.

Trang tin Indowarta cho rằng, việc Quốc hội Việt Nam nhất trí bầu ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, làm Chủ tịch nước với sự nhất trí tuyệt đối đánh dấu một thời điểm quan trọng trong quá trình chuyển giao lãnh đạo của đất nước. Bài báo cho rằng những thành công của ông Tô Lâm ở nhiều vị trí chiến lược khác nhau đã tạo nền tảng vững chắc để ông nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của các đại biểu Quốc hội. Trang tin cũng dự đoán chính sách của Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục ưu tiên ổn định chính trị và phát triển kinh tế theo kế hoạch. Bài báo cho rằng, với sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có thể củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và đẩy nhanh các thực hiện cải cách trong nước đã được tiến hành trong những năm qua.

Tuy nhiên, tác giả bài báo cũng cho rằng, người dân Việt Nam, các nhà quan sát quốc tế cũng đang chờ đợi việc Việt Nam trong thời gian tới xử lý các thách thức đang phải đối mặt hiện nay như vấn đề kinh tế, quan hệ quốc tế hay thúc đẩy hiện đại hóa đất nước, thích ứng với những thay đổi địa chính trị và kinh tế toàn cầu ngày càng phức tạp.

Trả lời phỏng vấn với phóng viên thường trú VOV tại Indonesia, Học giả Vereramalla Anjaiah - một nhà báo và chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á (CSEAS) cho rằng, việc các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam được bầu với tỷ lệ ủng hộ cao sẽ là cơ sở quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

"Tôi cho rằng, với đội ngũ lãnh đạo chủ chốt được lựa chọn, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển ổn định trong thời gian tới. Với sự ủng hộ tuyệt đối báo hiệu những tín hiệu tốt cho các chính sách của Việt Nam, trong khi việc nhất thể hóa chức danh lãnh đạo cao nhất cũng cho phép Việt Nam xây dựng và thực hiện các chính sách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đặc biệt, khi Việt Nam cũng như các nước đều trong giai đoạn quan trọng để giải quyết các thách thức, trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động như hiện nay từ thị trường dầu, xung đột Iran...Do đó, tôi nghĩ sẽ có sự kỳ vọng cao cũng đi đôi với trách nhiệm lớn", học giả Vereramalla Anjaiah chia sẻ.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo; Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tag: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Tô Lâm dư luận Nhật Bản Quốc hội Việt Nam Quốc hội bầu Chủ tịch nước
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Ấn Độ chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Thủ tướng Ấn Độ chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Ngay sau khi Quốc hội Việt Nam bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước trong sáng 7/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi thông điệp chúc mừng, thể hiện sự quan tâm và coi trọng của New Delhi đối với quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Truyền thông khu vực Nam Á cũng đưa tin đậm nét về sự kiện này.

Toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Sáng 7/4, Quốc hội bầu đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chức Chủ tịch nước. Báo Điện tử TNVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ

VOV.VN - "Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội