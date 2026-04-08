Báo chí quốc tế: Thời điểm then chốt để Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển

Ngay sau khi Quốc hội Việt Nam bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức vụ Chủ tịch nước, Hãng thống tấn Kyodo của Nhật Bản đã đăng tin rất nhanh, trong đó phân tích “việc ông Tô Lâm giành được tín nhiệm cao là do những kết quả thực chất của công cuộc cải cách, hướng tới thúc đẩy phát triển kinh tế một cách cao độ, cũng như vai trò ngoại giao nổi bật…”.

Ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức do Reuters đăng tải

Kyodo còn dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện quyết tâm nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, mở rộng đóng góp cho hòa bình và ổn định của thế giới. Đặc biệt, thông tin này còn có độ bao phủ rất rộng khi được trang mạng NNA Asia - 1 tờ báo điện tử thuộc Hãng thống tấn Kyodo chuyên đưa tin về mọi mặt đời sống xã hội của các nước châu Á, với 7.500 pháp nhân thuê bao, đăng tải.

Cũng trong ngày hôm nay, trang tiếng Nhật của Reuters - một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới, cũng đưa tin nhanh và sâu về sự kiện này. Reuters trích phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong đó nhấn mạnh sẽ tạo ra “mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học - công nghệ, cải cách và chuyển đổi số làm động lực”, đồng thời coi “một nền quốc phòng tự chủ là vấn đề ưu tiên”.

Nhiều tờ báo, đài phát thanh và đài truyền hình khác của Nhật Bản từ trung ương đến địa phương cũng đưa tin rộng khắp về sự kiện này với nhận định đây là động thái quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam - một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực.

Là một nền kinh tế lớn với vai trò và vị thế ngày càng gia tăng trong ASEAN, những diễn biến chính trị tại Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận chính giới, chuyên gia cũng như báo chí trong khu vực. Nhiều bài báo tại Indonesia cho rằng, việc các vị lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam được bầu với tỷ lệ ủng hộ cao là cơ sở quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của đại biểu Quốc hội khóa XVI để trở thành Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 - đây là tiêu đề của bài báo trên tờ Beritasatu của Indonesia viết về sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam. Bài báo giới thiệu về tiểu sử của ông Tô Lâm sau khi Quốc hội Việt Nam chính thức bầu ông làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031. Theo bài báo, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện những cải cách cơ cấu mạnh mẽ, thúc đẩy chuyển đổi kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới và số hóa.

Việt Nam đang có những mục tiêu tham vọng, trở thành một quốc gia đang phát triển với nền công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Đến năm 2045, Việt Nam được kỳ vọng trở thành một quốc gia phát triển với thu nhập cao. Về đối ngoại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng tích cực tăng cường quan hệ quốc tế thông qua các chuyến thăm nước ngoài và Việt Nam cũng có những đóng góp tích cực tại Liên hợp quốc.

Trang tin Indowarta cho rằng, việc Quốc hội Việt Nam nhất trí bầu ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, làm Chủ tịch nước với sự nhất trí tuyệt đối đánh dấu một thời điểm quan trọng trong quá trình chuyển giao lãnh đạo của đất nước. Bài báo cho rằng những thành công của ông Tô Lâm ở nhiều vị trí chiến lược khác nhau đã tạo nền tảng vững chắc để ông nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của các đại biểu Quốc hội. Trang tin cũng dự đoán chính sách của Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục ưu tiên ổn định chính trị và phát triển kinh tế theo kế hoạch. Bài báo cho rằng, với sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có thể củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và đẩy nhanh các thực hiện cải cách trong nước đã được tiến hành trong những năm qua.

Tuy nhiên, tác giả bài báo cũng cho rằng, người dân Việt Nam, các nhà quan sát quốc tế cũng đang chờ đợi việc Việt Nam trong thời gian tới xử lý các thách thức đang phải đối mặt hiện nay như vấn đề kinh tế, quan hệ quốc tế hay thúc đẩy hiện đại hóa đất nước, thích ứng với những thay đổi địa chính trị và kinh tế toàn cầu ngày càng phức tạp.

Trả lời phỏng vấn với phóng viên thường trú VOV tại Indonesia, Học giả Vereramalla Anjaiah - một nhà báo và chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á (CSEAS) cho rằng, việc các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam được bầu với tỷ lệ ủng hộ cao sẽ là cơ sở quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

"Tôi cho rằng, với đội ngũ lãnh đạo chủ chốt được lựa chọn, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển ổn định trong thời gian tới. Với sự ủng hộ tuyệt đối báo hiệu những tín hiệu tốt cho các chính sách của Việt Nam, trong khi việc nhất thể hóa chức danh lãnh đạo cao nhất cũng cho phép Việt Nam xây dựng và thực hiện các chính sách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đặc biệt, khi Việt Nam cũng như các nước đều trong giai đoạn quan trọng để giải quyết các thách thức, trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động như hiện nay từ thị trường dầu, xung đột Iran...Do đó, tôi nghĩ sẽ có sự kỳ vọng cao cũng đi đôi với trách nhiệm lớn", học giả Vereramalla Anjaiah chia sẻ.