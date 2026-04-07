Thủ tướng Ấn Độ chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Thứ Ba, 16:19, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngay sau khi Quốc hội Việt Nam bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước trong sáng 7/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi thông điệp chúc mừng, thể hiện sự quan tâm và coi trọng của New Delhi đối với quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Truyền thông khu vực Nam Á cũng đưa tin đậm nét về sự kiện này.

 

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chúc mừng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Chủ tịch nước, bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tình hữu nghị “đã được thử thách theo thời gian” giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển ngày càng bền chặt. Thủ tướng Ấn Độ mong muốn thời gian tới hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa, để tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, vì sự tiến bộ và thịnh vượng.

Thủ tướng Ấn Độ đăng dòng trạng thái chúc mừng. Ảnh chụp màn hình.

Truyền thông Ấn Độ và khu vực cũng đã đồng loạt đưa tin về sự kiện chính trị quan trọng tại Việt Nam. Tờ Times of India nhấn mạnh ‎ý nghĩa của việc Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, điểm lại những cải cách quyết liệt của Việt Nam trong thời gian qua cùng tầm nhìn phát triển đầy tham vọng, với mục tiêu tăng trưởng cao.

Tờ Thời báo Tài chính của Ấn Độ cũng nêu bật vai trò của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới; đề cập các ưu tiên của nhà lãnh đạo Việt Nam, trong đó có việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững; nâng cao mọi mặt đời sống của người dân, để người dân được thụ hưởng mọi thành quả của phát triển; gia tăng đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, ổn định, phát triển, tiến bộ ở khu vực và thế giới.

 

Tờ Indian Express đưa tin về sự kiện. Ảnh chụp màn hình.

Trong khi tờ Indian Express cũng trích dẫn lại lời tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước của Tổng Bí thư Tô Lâm, khẳng định đây là một trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả, để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Tờ Tribune và Pakistan Today của Pakistan dẫn lời giới chuyên gia đánh giá cao việc nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước của Việt Nam, cho rằng đây là bước đi được kỳ vọng, có thể đẩy nhanh quá trình hoạch định chính sách của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước trong một giai đoạn mới.

Truyền thông khu vực nhấn mạnh, với sự thống nhất cao trong việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, Việt Nam đang được nhìn nhận như một quốc gia ổn định về chính trị, quyết liệt trong cải cách và giàu tiềm năng tăng trưởng. Điều này cũng gửi đi thông điệp rõ ràng về sự nhất quán, chủ động và tầm nhìn dài hạn của Việt Nam trong bối cảnh khu vực và thế giới nhiều biến động.

Đình Nam - Lê Dũng/VOV-New Delhi 
Tag: Quốc hội Việt Nam Tổng Bí thư Tô Lâm Chủ tịch nước Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông điệp chúc mừng New Delhi Truyền thông khu vực Nam Á
Quốc hội bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước

VOV.VN - Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

VOV.VN - Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quốc hội bầu ông Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

VOV.VN - Quốc hội khóa XVI bầu ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2026-2031.

VOV.VN - Quốc hội khóa XVI bầu ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quốc hội bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án TAND Tối cao

VOV.VN - Quốc hội khóa XVI bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án TAND Tối cao, nhiệm kỳ 2026-2031.

VOV.VN - Quốc hội khóa XVI bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án TAND Tối cao, nhiệm kỳ 2026-2031.

