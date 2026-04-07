Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ

Thứ Ba, 10:09, 07/04/2026
VOV.VN - "Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

>> Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm

>> Tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Sáng 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. 

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri, tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ.

Vinh dự lớn lao, trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng cao cả

Phát biểu nhậm chức ngay sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ cảm ơn cử tri và nhân dân cả nước với tinh thần trách nhiệm, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước và niềm tin son sắt vào Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm nên kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 rất thành công.

Đây là sự hội tụ từ lịch sử ngàn năm văn hiến của dân tộc, hun đúc hào khí, quyết tâm mãnh liệt để hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm để đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, là nước xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tin cậy, giới thiệu đảm nhận cương vị Chủ tịch nước và Quốc hội đã tín nhiệm bầu, giao cho đồng chí trọng trách này.

“Tôi ý thức sâu sắc đảm nhiệm trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vinh dự hết sức lớn lao, là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng cao cả. Đồng thời cũng là sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với người đứng đầu Đảng và Nhà nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói, đồng thời khẳng định sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là tập thể Ban Chấp hành Trung ương đưa con thuyền cách mạng vượt qua mọi sóng to gió lớn, sớm về đích, hoàn thành tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của dân tộc.

Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của thế giới.

Mục tiêu cao nhất là nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển

Trong bối cảnh tình hình có nhiều thách thức mang tính thời đại, trong nước triển khai nhiều chủ trương chiến lược với các mục tiêu lớn có ý nghĩa lịch sử, ưu tiên hàng đầu của đồng chí trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân để nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả của phát triển, gia tăng đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, ổn định, phát triển và tiến bộ ở khu vực và trên thế giới.

Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập trung xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường, nền quốc phòng, an ninh toàn dân, toàn diện và hiện đại, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xã hội phát triển, đoàn kết, văn hóa và nhân văn, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới, thực hiện tự chủ chiến lược, lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Xác lập mô hình tăng trưởng mới với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, phát triển toàn diện con người Việt Nam, phát triển nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Hoàn thiện mô hình, cơ chế, chính sách quản lý và phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững.

Xây dựng kỷ luật, trách nhiệm, kỷ luật thực thi, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì nhân dân. Kết quả công việc phải hiệu quả, thực chất trong toàn hệ thống chính trị.

Cùng với đó triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tầm cao mới, đóng góp hiệu quả hơn vào những mục tiêu chiến lược của đất nước và thể hiện trách nhiệm lớn hơn đối với hòa bình và phát triển trên thế giới, với phương châm bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, lấy hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường là nền tảng; đặt người dân là trung tâm của mọi chính sách, coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm. Đưa đất nước ta hòa cùng dòng chảy của nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại. Hoàn thiện và triển khai chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược an ninh quốc gia, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Ưu tiên tăng cường tiềm lực, thực hiện tự chủ chiến lược về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức chủ động loại trừ từ sớm, từ xa mọi nguy cơ và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Củng cố môi trường hòa bình và ổn định, an ninh, trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh ở tầm mức cao, đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Trong thực hiện nhiệm vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trọng tâm hàng đầu là quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm “dân là gốc”, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển.

“Với truyền thống nghìn năm dựng nước, giữ nước và những giá trị di sản vĩ đại từ cha ông, với khát vọng vươn lên không ngừng, ý chí sắt đá và bản lĩnh kiên cường, với chân lý "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một", với quyết tâm không thể để đất nước tụt hậu, không thể để nhân dân mất cơ hội phát triển, phải hành động vì tương lai lâu dài và tươi sáng cho dân tộc; với sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhất định Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

 

PV/VOV.VN
