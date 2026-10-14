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Bảo đảm người dân được chăm lo toàn diện hơn nữa về văn hóa, y tế, giáo dục

Thứ Tư, 14:40, 14/10/2026
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VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; bảo đảm mọi người dân đều được quan tâm, chăm lo, thụ hưởng đầy đủ, toàn diện hơn nữa về văn hóa xã hội, y tế, giáo dục.

Sáng ngày 14/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý III với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các Ban đảng, 4 Văn phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương. 

Trong tháng 9 và 9 tháng của năm, toàn hệ thống chính trị đã nỗ lực, quyết liệt triển khai hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra với những kết quả rất nổi bật. Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ toàn diện, công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức được triển khai chủ động, gắn xây dựng Đảng với củng cố niềm tin tạo đồng thuận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thể chế pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo dư địa cho phát triển.

bao dam nguoi dan duoc cham lo toan dien hon nua ve van hoa, y te, giao duc hinh anh 1
Kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu, trong quý IV, toàn hệ thống chính trị bảo đảm mọi người dân đều được quan tâm, chăm lo, thụ hưởng đầy đủ, toàn diện hơn nữa về văn hóa xã hội, y tế, giáo dục. 

Đáng chú ý, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc được bảo vệ; trật tự, an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, gắn phát triển kinh tế với phát triển con người bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Tiếp tục lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam; hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa và thị trường văn hóa.

bao dam nguoi dan duoc cham lo toan dien hon nua ve van hoa, y te, giao duc hinh anh 2
 Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý III với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các Ban đảng, 4 Văn phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương. 

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện và hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và kiểm soát quyền lực; chủ động phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục đổi mới việc ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, xác định rõ mục tiêu và kết quả có thể đo đếm bằng sản phẩm cụ thể.

Các bộ, ngành, địa phương quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10%, nâng cao chất lượng tăng trưởng, củng cố nội lực và năng lực tự chủ của nền kinh tế; phát triển doanh nghiệp trong nước, nhất là các ngành công nghiệp hỗ trợ, năng lực công nghệ và liên kết chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, chủ động theo dõi, đánh giá, dự báo sát tình hình thế giới, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; bảo đảm tốt an ninh mạng và an ninh dữ liệu.

Các cấp, các ngành chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật, yếu thế,... bảo đảm mọi người dân đều được quan tâm, chăm lo, thụ hưởng đầy đủ, toàn diện hơn nữa về văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, trong đó tập trung vào chương trình khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho người dân; không để tình trạng thiếu trường, lớp, giáo viên; chuẩn bị tổ chức tốt Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc; qua đó tăng cường sự đồng thuận, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.

Hoàng Ân/VOV
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