Đồng chí Trần Cẩm Tú: Bộ Chính trị thành lập đoàn kiểm tra toàn diện công tác GDĐT

Sáng ngày 12/10, tại Trường Chính trị TP Đà Nẵng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đại biểu quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Đông đảo cử tri các phường: Hải Châu, Hoà Cường, Thanh Khê, An Hải và Sơn Trà tham dự hội nghị

16 ý kiến được nêu tập trung vào những vấn đề cử tri thực sự quan tâm, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, đất đai, đầu tư, hạ tầng, an sinh xã hội, cải cách hành chính… cũng như những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương.

"Kính đề nghị các đại biểu Quốc hội kiến nghị với Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, sửa đổi các quy định, tiêu chuẩn quy hoạch đô thị theo hướng bắt buộc phải dành tỷ lệ tối thiểu quỹ đất công cộng hoặc quỹ đất từ chuyển đổi công năng các trụ sở cho không gian sinh hoạt cộng đồng và sân chơi trẻ em. Có chính sách, cơ chế tài chính thu hút xã hội hóa đầu tư vào hạ tầng văn hóa - thể thao", cử tri Trần Thị Thuần, phường Hòa Cường, nêu ý kiến.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Về nội dung này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, trong thời gian vừa qua, thành phố cũng đã rà soát để dành quỹ nhà đất cho mở rộng trường lớp, các thiết chế văn hóa. Hiện đang tổng rà soát quỹ đất để bố trí ưu tiên cao nhất cho các địa điểm mở rộng hoặc xây các trường học, các thiết chế văn hóa, y tế, bãi đỗ xe, không gian cây xanh, công viên công cộng để phục vụ nhu cầu rất thiết yếu, chính đáng của nhân dân.

Lĩnh vực giáo dục nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri với các ý kiến về cải cách thi tốt nghiệp THPT, tình trạng thiếu sách giáo khoa, bữa ăn bán trú, chế độ của giáo viên các cấp.

Cử tri Vũ Tiến Dũng ở phường Hải Châu kiến nghị Quốc hội và Chính phủ tập trung nâng cao chất lượng dạy và học; quan tâm hơn nữa đến đời sống, tiền lương và chất lượng đội ngũ giáo viên; giảm chi phí và áp lực cho phụ huynh. Cùng với đó đảm bảo tính ổn định, thống nhất về kiến thức cốt lõi trong chương trình giáo dục; củng cố vị trí và nâng cao chất lượng dạy môn lịch sử; coi đây là một nội dung quan trọng trong giáo dục truyền thống lòng yêu nước và trách nhiệm công dân của thế hệ trẻ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri ở Đà Nẵng

Trao đổi với cử tri, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, đầu tháng 9 vừa qua, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập một đoàn kiểm tra toàn diện công tác giáo dục và đào tạo. Đoàn trực tiếp kiểm tra tại Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ nội dung chương trình, sách giáo khoa, việc dạy và học, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý cho đến tổ chức bộ máy.

"Bà con cử tri quan tâm đến vấn đề sách là đúng rồi. Tại sao năng lực sản xuất, xuất bản của mình mà lại để xảy ra tình trạng thiếu sách, đúng không? Chúng ta có hàng nghìn cơ sở xuất bản, hoàn toàn có thể làm rất nhanh. Nhưng vấn đề ở đây là gì thì phải kiểm tra cho rõ và xử lý nghiêm. Đoàn kiểm tra đang làm việc và sẽ kết thúc trong tháng 12", Thường trực Ban Bí thư cho biết.

Những ý kiến tại hội nghị hôm nay sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp đầy đủ để phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.