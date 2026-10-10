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10 nhiệm vụ hiện đại hóa hệ thống an sinh xã hội, hướng tới năm 2045

Thứ Bảy, 19:30, 10/10/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1960/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế.

Mục tiêu của Kế hoạch đến năm 2030, hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho tất cả người dân. Đến năm 2045, hệ thống phải tiếp cận chuẩn mực của các nước phát triển có thu nhập cao, dịch vụ chất lượng, tài chính bền vững, quản trị minh bạch và khả năng ứng phó nhanh trước các rủi ro.

10 nhiệm vụ, giải pháp

Để đạt được các  mục tiêu trên, Kế hoạch đặt ra 10 nhiệm vụ, giải pháp:

1. Nâng cao nhận thức về vai trò của chính sách an sinh xã hội trong chính sách xã hội.

2. Thiết lập hồ sơ an sinh và đầu mối phục vụ người dân.

3. Củng cố sàn an sinh, cải cách chính sách trợ giúp xã hội.

4. Mở rộng bảo hiểm xã hội, xây dựng thị trường lao động bao trùm.

5. Xây dựng hệ thống an sinh gia đình và liên thế hệ.

6. Phát triển kinh tế chăm sóc, chủ động ứng phó già hóa dân số.

7. Bảo đảm cơ hội phát triển công bằng cho trẻ em và người yếu thế.

8. Nâng cao khả năng thích ứng với thiên tai, dịch bệnh và quá trình phát triển xanh.

9. Đổi mới quản trị, tài chính và giám sát xã hội.

10. Xây dựng Chương trình hành động quốc gia về hiện đại hóa hệ thống an sinh xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật

Về mở rộng bảo hiểm xã hội, xây dựng thị trường lao động bao trùm: Hoàn thiện các gói bảo hiểm linh hoạt về mức đóng, thời gian đóng và phương thức tham gia, có hỗ trợ phù hợp đối với người thu nhập thấp. Nghiên cứu, xác định trách nhiệm đóng góp của Nhà nước, người lao động và doanh nghiệp cung cấp nền tảng số (gọi xe, taxi công nghệ...). Mở rộng bảo hiểm tai nạn lao động và chế độ thai sản cho khu vực phi chính thức.

Chính sách trợ giúp người trong độ tuổi lao động phải gắn với đào tạo kỹ năng, tư vấn việc làm, tín dụng và kết nối doanh nghiệp. Đào tạo phải được đánh giá bằng kết quả việc làm thực tế, không chỉ bằng số người tham dự. Có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật, người sau cai nghiện, người chấp hành xong án phạt tù và lao động lớn tuổi.

Thực hiện giới thiệu việc làm, hướng nghiệp cho đối tượng dễ bị tổn thương, yếu thế. Ưu tiên hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ thí điểm mô hình sinh kế đối với hộ gia đình có người cao tuổi, người khuyết tật; ưu tiên được vay vốn với lãi suất ưu đãi để tạo việc làm, tăng thu nhập.

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Ảnh minh họa

Thực hiện khám, chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi không có điều kiện đến cơ sở y tế

Về phát triển kinh tế chăm sóc, chủ động ứng phó già hóa dân số, xây dựng chiến lược quốc gia về kinh tế chăm sóc, kết hợp y tế, phục hồi chức năng, công tác xã hội và chăm sóc tại gia đình, cộng đồng. Phát triển mạng lưới chăm sóc ban ngày, chăm sóc tạm thời, trợ giúp người khuyết tật, chăm sóc giảm nhẹ và hỗ trợ sức khỏe tâm thần. 

Nghiên cứu thí điểm bảo hiểm chăm sóc dài hạn tại một số địa phương, đánh giá kỹ tác động tài chính trước khi nhân rộng. Đồng thời, chuẩn hóa nghề chăm sóc, đào tạo và có chính sách phù hợp với nhân viên công tác xã hội, điều dưỡng và người chăm sóc tại nhà. Xây dựng mô hình nhà xã hội chăm sóc người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, bảo đảm người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát.

Triển khai kịp thời chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ, lập sổ theo dõi sức khỏe người cao tuổi ở y tế tuyến xã, ưu tiên nhóm từ 75 tuổi trở lên và từng bước mở rộng đến nhóm từ 65 tuổi trở lên. Thực hiện khám, chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi không có điều kiện đến cơ sở y tế. 

Phát triển khoa lão khoa tại bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và Trung ương; phát triển bệnh viện tuyến cơ sở để phòng ngừa khuyết tật, phát hiện sớm, phục hồi chức năng và hỗ trợ phát triển toàn diện trẻ em ngay từ những năm đầu đời.

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Chăm lo người yếu thế, bài toán an sinh xã hội tại Đồng Nai

VOV.VN - Trong quá trình phát triển kinh tế, Đồng Nai luôn chú trọng bảo đảm an sinh xã hội. Thông qua các chính sách hỗ trợ thiết thực và chăm lo đời sống tinh thần, địa phương hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho đồng bào dân tộc, người có công, người yếu thế, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

PV/VOV.VN
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