Bảo đảm quyết sách mang đậm hơi thở cuộc sống và được nhân dân đồng thuận

Sáng 12/5, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã phát biểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác phối hợp giữa Chính phủ với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thời gian qua.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, thời gian qua, dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, MTTQ Việt Nam, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Các động lực tăng trưởng tiếp tục chuyển biến tích cực, cả 3 khu vực kinh tế đều tăng trưởng khá; nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc, cảng hàng không, hạ tầng số được triển khai đồng bộ.

Cùng với đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế có nhiều đổi mới. Chính phủ đang khẩn trương nghiên cứu điều chỉnh các luật về thuế; ban hành các nghị quyết cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; rà soát các dự án tồn đọng để tháo gỡ vướng mắc về pháp lý.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, điều hành an ninh năng lượng, điện, xăng dầu được bảo đảm; mặt bằng lãi suất tiếp tục ổn định. Chính quyền địa phương hai cấp cơ bản vận hành thông suốt, từng bước phát huy hiệu quả; phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực tiếp tục được đẩy mạnh.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ được thúc đẩy; công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân được thực hiện tốt. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tiếp tục được triển khai hiệu quả, đời sống nhân dân được nâng lên.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, trong những kết quả chung đó có đóng góp quan trọng của công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động, đoàn kết các giai tầng xã hội, đồng bào dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài.

Chính phủ và MTTQ Việt Nam cũng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ, biểu dương người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; hỗ trợ tổ chức các hoạt động lớn như Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, lễ Giáng sinh, Tết Chôl Chnăm Thmây...

Đặc biệt, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức rộng khắp, trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; góp phần phát huy tình làng nghĩa xóm, khơi dậy nguồn lực trong nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong công tác an sinh xã hội, Chính phủ và MTTQ Việt Nam đã phối hợp triển khai nhiều chính sách chăm lo người dân, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công; vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Hàng triệu hộ dân đã tự nguyện hiến 98,2 triệu m2 đất, đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng và ngày công để xây dựng nông thôn mới.

Đáng chú ý, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi” đã hoàn thành trước thời hạn 5 năm 4 tháng mục tiêu Nghị quyết Trung ương khóa XIII đề ra.

Chính phủ và MTTQ Việt Nam cũng phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tham gia góp ý hàng nghìn đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhiều dự án luật, nghị định và tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sáp nhập đơn vị hành chính.

Trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, Chính phủ và MTTQ Việt Nam phối hợp mở rộng quan hệ hữu nghị, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; tăng cường kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương.

Bảo đảm mọi quyết sách mang đậm hơi thở cuộc sống và được nhân dân đồng thuận

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, thời gian tới, Chính phủ và MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tập trung cho mục tiêu tăng trưởng hai con số và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hai bên cũng sẽ phối hợp thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Chính phủ cam kết phối hợp, hỗ trợ MTTQ Việt Nam tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận.

Đáng chú ý, Chính phủ sẽ cùng MTTQ Việt Nam đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức phối hợp theo hướng thực chất, lấy người dân làm trung tâm; triển khai nền tảng “Mặt trận số” tiếp nhận kiến nghị của người dân 24/7 và phát động các phong trào thi đua dựa trên dữ liệu, sự hài lòng của nhân dân.

“Chính phủ luôn xác định công tác phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam là điều kiện tiên quyết để bảo đảm mọi quyết sách của Chính phủ mang đậm hơi thở cuộc sống và được nhân dân đồng thuận”, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sự phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam chính là chìa khóa để chuyển hóa sức mạnh tinh thần của hơn 100 triệu đồng bào thành nguồn lực vật chất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.