Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM

Thứ Hai, 10:48, 30/03/2026
VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 30/3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn bộ máy nhân sự chủ chốt của HĐND, UBND thành phố và bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân theo quy định. 

Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: Hà Khánh)

Tại kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM đọc tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Văn Được để các đại biểu xem xét, quyết định bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố.

Các đại biểu HĐND TP.HCM bỏ phiếu bầu các chức danh (Ảnh: Hà Khánh)

Với đa số phiếu tán thành, HĐND TP.HCM đã bầu ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026- 2031.

Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968, quê tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), có trình độ Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất.

Ông Nguyễn Văn Được trưởng thành từ cơ sở trong lĩnh vực đất đai, từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại địa phương như: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Long An (cũ).

Ông Nguyễn Văn Được tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.HCM khóa XI (Ảnh: Hà Khánh)

Từ tháng 2/2025 đến nay, ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Hiện ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã bầu các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Xuân Cường, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Trần Văn Bảy; bầu ủy viên UBND TP.HCM.

Hà Khánh - Duy Phương/VOV-TP.HCM
Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang: Uy tín của HĐND đến từ hành động gần dân

VOV.VN - Sáng 30/3, HĐND TP.HCM khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dự và phát biểu chỉ đạo. Về phía lãnh đạo Trung ương, có sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

TP.HCM tiếp tục sắp xếp tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập

VOV.VN - Ngày 26/3, Ủy ban bầu cử TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

TP.HCM công bố 125 đại biểu trúng cử HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

VOV.VN - Kỳ bầu cử thành công với 99% trong hơn 9,5 triệu cử tri đi bầu. Đáng chú ý, danh sách nhiệm kỳ này ghi nhận nhiều doanh nhân trúng cử.

