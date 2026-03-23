Bầu Chủ tịch UBND TP.HCM tại kỳ họp ngày 30/3

Thứ Hai, 10:23, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 30/3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ họp kỳ thứ nhất, tiến hành bầu các chức danh chủ chốt, trong đó có Chủ tịch UBND TP.HCM và các Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI dự kiến diễn ra vào ngày 30/3. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử thành phố sẽ báo cáo kết quả bầu cử, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP.HCM; trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI sẽ bầu các chức danh chủ chốt thuộc thẩm quyền vào ngày 30/3

Đặc biệt, tại kỳ họp sẽ bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND TP gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; thành lập các Ban của HĐND TP và bầu trưởng các Ban của HĐND thành phố.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và Ủy viên UBND thành phố.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố còn tiến hành bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tỷ lệ bỏ phiếu tại TP.HCM đạt 99%

Sáng 20/3, Ủy ban bầu cử TP.HCM công bố 125 người trúng cử đại biểu HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ bầu cử thành công với 99% trong hơn 9,5 triệu cử tri đi bầu. Ủy ban bầu cử thành phố cho biết ngày bầu cử đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Công tác an ninh trật tự, giao thông và hệ thống thông tin liên lạc đều được đảm bảo xuyên suốt, phục vụ tốt cho việc tổ chức và kiểm phiếu.

Toàn thành phố có 9.515.654 cử tri. Tính đến 22h ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 99%. Toàn bộ 168/168 địa phương đều có tỷ lệ tham gia trên 95%, trong đó 38 xã, phường đạt tỷ lệ tuyệt đối 100% và không có khu vực bỏ phiếu nào dưới 50%.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
TP.HCM công bố 125 đại biểu trúng cử HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031
