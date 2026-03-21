Kết quả bầu cử ĐBQH: "Tăng chất” đại biểu chuyên trách, củng cố niềm tin cử tri

Chiều nay (21/3), Hội đồng Bầu cử quốc gia họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đã thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội non sông, ngày hội lớn của toàn dân.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại với quá trình chuẩn bị khẩn trương, kỹ lưỡng bằng tinh thần trách nhiệm, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

"Kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử là minh chứng sinh động về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; đồng thời qua đó cũng khẳng định niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước", bà Nguyễn Thị Thanh cho biết.

Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt gần 72 triệu cử tri, tương ứng 99,7%, mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này thể hiện rõ ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao của nhân dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu từ 863 người ứng cử. Trong đó, 214 đại biểu do Trung ương giới thiệu trúng cử, đạt tỷ lệ rất cao. Cơ cấu đại biểu tiếp tục có sự chuyển biến tích cực theo hướng giảm đại biểu kiêm nhiệm, tăng đại biểu chuyên trách.

Tỉ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40% (cao hơn 1,4% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; cao hơn 5,5% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; cao hơn 7,2% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và cao hơn 10,6% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII).

Đặc biệt, Quốc hội khóa XVI với nhiều điểm mới trong cơ cấu đại biểu: lần đầu tiên có đại diện của dân tộc Ơ Đu trúng cử; tỷ lệ đại biểu nữ đạt khoảng 30%, tiếp tục duy trì ở mức cao. Đây cũng là lần đầu tiên số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỷ lệ trúng cử gần như tuyệt đối.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đánh giá, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng pháp luật và an toàn tuyệt đối. Toàn bộ quy trình từ hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, vận động bầu cử đến tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm so với các nhiệm kỳ trước.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng là yếu tố then chốt bảo đảm thành công bầu cử. Công tác phối hợp giữa các cơ quan được triển khai chặt chẽ, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, cùng với sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân và cả hệ thống chính trị.

Thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, bảo đảm công khai, minh bạch, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc. Công tác nhân sự được chuẩn bị liên thông, kế thừa giữa các cấp. Đồng thời, chú trọng tập huấn nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia khẳng định, kết quả bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và hơn 72.437 đại biểu HĐND cấp xã, đã khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

"Số lượng cử tri lớn nhất, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt cao nhất từ trước đến nay đã thể hiện rõ ý thức chính trị và trách nhiệm công dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp được triển khai quyết liệt, đồng bộ; công tác thông tin, tuyên truyền được tổ chức rộng khắp, hiệu quả", ông Nguyễn Hữu Đông cho biết.

Nhìn nhận về chất lượng, cơ cấu đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia nhấn mạnh, chất lượng đại biểu trúng cử tiếp tục được nâng lên một cách rõ rệt.

Cơ cấu đại biểu đã đảm bảo được tính đại diện cũng như cân đối giữa các thành phần; đồng thời có những bước tiến quan trọng, tăng tỉ lệ đại biểu có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn, bảo đảm tỉ lệ hợp lý đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu người dân tộc thiểu số.

