Cử tri nhiều địa phương đánh giá cao kết quả bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Thứ Hai, 05:18, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XVI, cử tri tại các địa phương như Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP.HCM bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao kết quả cuộc bầu cử.

Tại Đồng Tháp, bà Trần Thị Lệ, cử tri phường Mỹ Phong chia sẻ: "Qua xem danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội vừa trúng cử mà Trung ương công bố, tôi nhận thấy các đại biểu đều là những gương mặt sáng giá, đủ đức, đủ tài, đúng như sự lựa chọn của cử tri".

Bà Trần Thị Lệ cũng chia sẻ rằng, thấy các đại biểu Quốc hội tại tỉnh Đồng Tháp rất nổi bật, ở nhiều vị trí công tác khác nhau, có trình độ, năng lực, đảm bảo yếu tố trẻ, nữ; thời gian qua có nhiều đóng góp và có uy tín tại địa phương.Bà Trần Thị Lệ cho rằng cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua đã thành công tốt đẹp.

Cử tri tỉnh Đồng Tháp nô nức ngày hội non sông

Còn ông Huỳnh Ngọc Quang, cử tri tại xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long, cũng có ý kiến: "Là một cử tri, tôi rất hoan nghênh cuộc bầu cử vừa rồi, rất thành công tốt đẹp, rất khí thế; người dân rất phấn khởi, đã lựa chọn những gương mặt sáng giá để bầu chọn. Các đại biểu trúng cử vừa rồi rất sáng giá để chăm lo đất nước ngày càng đi lên. Riêng các cán bộ cấp cao trúng cử là những người tài đức. Hiện nay, người dân rất yên tâm, rất ủng hộ, đồng tình với cuộc bầu cử vừa qua, tin tưởng đất nước ngày càng phát triển, hòa nhập với quốc tế".

Ngay sau khi công bố kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI vào chiều 21/3, cử tri tại TP. HCM bày tỏ phấn khởi với chất lượng các đại biểu và tin tưởng vào nhiệm kỳ mới.

Cử tri Nguyễn Thị Ánh Minh, ngụ phường Hiệp Bình bày tỏ: "Mình tin tưởng bỏ phiếu, cũng đạt được những nguyện vọng của người dân gửi gắm. Đại biểu trúng cử lần này người dân cũng tín nhiệm. Nhất là những người tái cử thì thấy uy tín của người ta được nâng lên. Qua đó đã có nguyện vọng của người dân là chương trình hành động phải được thực hiện chứ không nên hứa hẹn."

Cử tri Nghiêm Xuân Hoàng, ngụ phường Đức Nhuận nhận xét: "Sơ bộ thấy cũng đạt yêu cầu, kết quả rất tập trung. Nhân dân mừng, tín nhiệm đối với những đại biểu có uy tín, đảm bảo cơ cấu, lứa tuổi cũng như các khối tôn giáo. Tôi thấy những chương trình hành động của các đại biểu vừa đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của đồng bào mà bên cạnh đó cũng đi vào lĩnh vực chuyên môn mình phụ trách."

PV/VOV.VN
Kết quả bầu cử ĐBQH: "Tăng chất" đại biểu chuyên trách, củng cố niềm tin cử tri
VOV.VN - Cơ cấu đại biểu tiếp tục có sự chuyển biến tích cực theo hướng giảm đại biểu kiêm nhiệm, tăng đại biểu chuyên trách. Tỉ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40%.

Lai Châu trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao nhất cả nước
VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới còn gặp nhiều khó khăn, đã đạt kết quả nổi bật, nằm trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao nhất cả nước.

Chủ tịch Quốc hội: Cuộc bầu cử có quy mô lớn, yêu cầu cao nhất từ trước đến nay
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là một trong những cuộc bầu cử có quy mô lớn, phạm vi rộng và yêu cầu cao nhất từ trước đến nay và diễn ra bình đẳng, dân chủ, công khai, đúng phát luật.

