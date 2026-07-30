Bí thư Đà Nẵng: Chậm một quyết sách là chậm một cơ hội phát triển

Sáng nay (30/7), HĐND thành phố Đà Nẵng khai mạc Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp giữa năm 2026).

6 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với GRDP ước tăng 9,52%; thu ngân sách nhà nước đạt gần 53.000 tỷ đồng, gần 80% dự toán năm; du lịch tiếp tục khởi sắc với gần 10 triệu lượt khách, tăng 23% so với cùng kỳ…

Tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhưng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch; giải ngân các chương trình hỗ trợ theo mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; một số công trình trọng điểm chưa bảo đảm tiến độ.

Quang cảnh kỳ họp thứ Tư, HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa XI

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét cơ chế hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030; chính sách hỗ trợ di dời chung cư xuống cấp thuộc tài sản công; thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận quyền sử dụng đất theo nghị quyết của Quốc hội.

Kỳ họp sẽ quyết định kế hoạch nâng cấp, mở rộng trường lớp công lập giai đoạn 2026 - 2030; bố trí kinh phí cung cấp sách giáo khoa dùng chung cho học sinh, học viên trên địa bàn thành phố từ năm học 2026 - 2027 đến hết năm học 2028 - 2029; thúc đẩy đổi mới sáng tạo với cơ chế hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

HĐND thành phố Đà Nẵng cũng sẽ thảo luận về chính sách thu hút bác sĩ tuyến cơ sở, điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh; sửa đổi các mức phí tham quan tại các khu di tích lịch sử, danh thắng để hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế du lịch.

Kỳ họp cũng xem xét việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; điều chỉnh chính sách tiền ăn đối với người có công với cách mạng; hỗ trợ chi phí hỏa táng cho người dân; xem xét các chính sách đặc thù cho học sinh và người lao động tại các trường phổ thông nội trú ở khu vực biên giới, hỗ trợ học sinh đồng bào dân tộc thiểu số thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hỗ trợ thiệt hại do động vật rừng gây ra...

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khóa XI.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố đang đứng trước thời cơ lớn với Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do và các động lực tăng trưởng mới về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế biển và logistics.

Hội nghị Trung ương lần thứ 3 vừa qua đã xác định nhiều định hướng chiến lược mới về hoàn thiện thể chế đất đai, phát triển kinh tế biển, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển...

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đây là những định hướng lớn mà thành phố phải khẩn trương cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách và chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển ngày càng quyết liệt, chậm một quyết sách là chậm một cơ hội phát triển.

Ông Lê Ngọc Quang đề nghị HĐND thành phố đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc đánh giá phải hướng tới đề xuất các giải pháp khả thi để khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu lực quản trị và tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026. Mỗi nghị quyết phải giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo cơ sở pháp lý để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, thành phố phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng kiến tạo phát triển, quản trị bằng dữ liệu, điều phối nguồn lực và tập trung giải quyết những vấn đề mang tính chiến lược. Cấp xã phải thực sự trở thành tuyến đầu của quản trị công, gần dân, sát dân, chủ động giải quyết công việc ngay từ cơ sở.

Theo ông Lê Ngọc Quang yêu cầu, những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc.

“Mọi nghị quyết được thông qua hôm nay phải hướng đến mục tiêu khơi thông các nguồn lực phát triển, nhất là nguồn lực đất đai và các nguồn lực xã hội; phát triển nhanh nhưng bền vững, gắn với củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, phát triển kinh tế biển xanh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Đề xuất nhiều cơ chế đặc thù xây dựng khu đô thị lấn biển Đà Nẵng VOV.VN - Sáng 27/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại Thành phố Đà Nẵng.