Bí thư Đà Nẵng: Kiểm tra phải chủ động, kiểm soát quyền lực phải thực chất

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng (gọi tắt Ban Chỉ đạo) đã chủ động phòng ngừa, kiểm tra, giám sát từ sớm; tập trung tháo gỡ các vụ việc, dự án tồn đọng và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong những tháng cuối năm.

Ban Chỉ đạo yêu cầu cần nhận diện, chỉ rõ những hạn chế trong công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực ở một số nơi. Trong đó, việc nhận diện vị trí, lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực có lúc chưa kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát nội bộ chưa thường xuyên, chưa tập trung vào những khâu dễ xảy ra sai phạm.

Phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng

Đề cập vụ án vừa xảy ra tại phường Hòa Khánh liên quan các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ và làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu phân tích kỹ, làm rõ trách nhiệm và rút ra bài học trong quản lý, phòng ngừa.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: Phòng ngừa phải đi trước; kiểm tra, giám sát phải chủ động, từ sớm, từ xa; kiểm soát quyền lực phải thực chất.

Về công tác chống lãng phí, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý một số dự án kéo dài, tài sản công và trụ sở dôi dư sau sắp xếp chưa được xử lý kịp thời, ảnh hưởng việc đưa nguồn lực vào phát triển; đồng thời chỉ ra tiến độ xử lý một số vụ án, vụ việc, thu hồi tài sản và thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán còn chậm, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm vẫn xuất hiện ở một số nơi.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng chủ trì phiên họp

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đề nghị trong từng việc cần xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm; tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nhất là tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc, thu hồi tài sản, xử lý dự án tồn đọng và tài sản dôi dư, gắn chống lãng phí với khơi thông nguồn lực phát triển thành phố.