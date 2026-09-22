Bí thư Thái Nguyên yêu cầu đánh giá cán bộ theo KPI

Thái Nguyên phấn đấu tăng trưởng trên 12%

Sáng 22/9, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030, xem xét, cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội; chủ trương ban hành Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu cũng xem xét chủ trương xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khu vực TOD gắn với đường sắt; chủ trương giao UBND tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án đường hầm Tam Đảo kết nối Thái Nguyên - Phú Thọ.

Hội nghị đồng thời cho ý kiến phương án giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư; điều chỉnh Chương trình hỗ trợ đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông các xã vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xem xét chính sách học bổng khuyến khích học tập; phân bổ nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; đề nghị ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng.

Các nội dung khác gồm kết quả thực hiện 20 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 10 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và tiến độ các dự án thuộc Hệ thống công trình chống ngập, lụt khu vực trung tâm tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường cơ bản thống nhất với các nội dung trình hội nghị, đồng thời yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến, khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng, tiến độ và đúng quy định, nhất là các nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp chuyên đề).

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu kết luận hội nghị

Về phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng.

Theo kịch bản, tăng trưởng quý III của tỉnh ở mức 11,98%. Cùng với những tín hiệu tích cực từ sản xuất, kinh doanh, các cấp, ngành cần tiếp tục bám sát mục tiêu, chủ động tháo gỡ khó khăn, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng của tỉnh trên 12%, tạo đà hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Từ nay đến cuối năm, Thái Nguyên sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, phát triển công nghiệp; xử lý ô nhiễm môi trường; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng; xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đánh giá cán bộ phải gắn với hiệu quả công việc

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, bảo đảm chủ trương của Đảng được cụ thể hóa kịp thời, sát thực tiễn địa phương.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Trung ương đánh giá Thái Nguyên là một trong những địa phương triển khai tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, qua đó góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Đây là kết quả quan trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, thực chất trong tổ chức thực hiện.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh

Đối với công tác cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, việc đánh giá cán bộ theo KPI phải được thực hiện chặt chẽ, công tâm, khách quan, nghiêm túc, gắn với chức trách, nhiệm vụ và kết quả thực hiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, lấy hiệu quả công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ làm cơ sở đánh giá cán bộ. Với những địa phương, đơn vị chưa có chuyển biến rõ nét, cần làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và kịp thời có giải pháp chấn chỉnh, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai thực chất, hiệu quả.