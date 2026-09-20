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Thái Nguyên đặt mục tiêu hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số dưới 10%

Chủ Nhật, 16:51, 20/09/2026
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VOV.VN - Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2030 có 95% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, khoảng 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 1,5 điểm % mỗi năm; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm xuống dưới 10%, cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Nghị quyết số 11/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nghị quyết xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, cấp ủy Đảng lãnh đạo, định hướng; chính quyền quản lý, điều hành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động, giám sát.

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Lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 3 cứng gồm (cứng nền, cứng mái, cứng tường) cho người nghèo dân tộc thiểu số ở vùng cao Thái Nguyên.

Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2030 có 95% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, khoảng 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 1,5 điểm % mỗi năm; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm xuống dưới 10%, cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Tỉnh phấn đấu thu nhập bình quân của người dân nông thôn đến năm 2030 tăng 2,5-3 lần so với năm 2020; thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số tăng nhanh, từng bước thu hẹp khoảng cách với mức bình quân chung.

Một trong những định hướng trọng tâm là lấy người dân làm chủ thể. Nhà nước giữ vai trò định hướng, hỗ trợ; doanh nghiệp và hợp tác xã là động lực phát triển kinh tế. Tỉnh yêu cầu phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng vươn lên, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước.

Theo nội dung Nghị quyết, tỉnh Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp xanh; thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi giá trị từ quản lý, sản xuất đến truy xuất nguồn gốc. Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP được phát triển gắn với xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, du lịch sinh thái và bảo tồn bản sắc văn hóa.

Tỉnh cũng ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các địa bàn đặc biệt khó khăn, nhất là giao thông, điện, nước sinh hoạt, y tế và giáo dục. Đồng thời, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch nông nghiệp.

Nghị quyết yêu cầu thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; bảo đảm người dân được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và hạn chế tái nghèo.

Đáng chú ý, kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia được xác định là một trong những thước đo quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, kết hợp giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng với giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân. Những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, triển khai chậm hoặc kém hiệu quả phải được chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

Tỉnh ủy Thái Nguyên giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện.

Đảng ủy HĐND tỉnh lãnh đạo ban hành các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Mục tiêu xuyên suốt của Thái Nguyên là xây dựng nông thôn hiện đại, xanh, thông minh; phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo đa chiều, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Cao Thắng/VOV.VN
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