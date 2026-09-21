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Thái Nguyên: Đồng thuận mở đường cho tuyến đê hữu sông Cầu

Thứ Hai, 11:51, 21/09/2026
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VOV.VN - Thái Nguyên đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến đê hữu sông Cầu dài hơn 16,4 km, công trình có vai trò quan trọng trong bảo vệ khu vực trung tâm tỉnh. Cùng với tuyên truyền, vận động, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, tái định cư để tạo đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng

 

Ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Giang Nam ở tổ 28, phường Phan Đình Phùng nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án. Gần 400 m² đất cùng nhà ở và tài sản trên đất sẽ phải bàn giao. Gia đình đã nhận tiền bồi thường và đồng ý di dời sau khi được thông tin về phương án bố trí một lô đất tái định cư. Điều anh Nam mong nhất lúc này là sớm có mặt bằng nơi ở mới để xây nhà và ổn định sinh hoạt.

 “Gia đình tôi rất ủng hộ dự án làm đê hữu sông Cầu, chỉ mong dự án sớm hoàn thành cho bà con đỡ bị lụt lội. Chưa biết chính xác thời điểm thu hồi đất nhưng tôi đã sẵn sàng di chuyển rồi. Tôi chỉ mong sớm được cấp đất tái định cư để xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống và cho các cháu yên tâm học hành…”, anh Nguyễn Giang Nam cho biết.

thai nguyen Dong thuan mo duong cho tuyen de huu song cau hinh anh 1
Dự án tuyến đê hữu sông Cầu có chiều dài hơn 16,4 km qua các phường trung tâm tỉnh Thái Nguyên

Tổ 28 có hơn 10 hộ thuộc diện phải di dời. Đến nay, các hộ đều đồng ý bàn giao đất cho dự án. Theo bà Bế Thị Minh Hường, Bí thư Chi bộ tổ 28, cán bộ tổ dân phố cùng chính quyền địa phương đã thường xuyên gặp gỡ, thông tin về phạm vi thu hồi đất và quyền lợi của từng hộ; đồng thời giám sát hiện trạng để hạn chế tài sản phát sinh trong khu vực dự án.

“Cán bộ tổ thường xuyên kiểm tra, giám sát xem có hộ nào vi phạm cơi nới hay đón đền bù không, nhưng nhìn chung bà con chấp hành rất tốt, không có ai vi phạm. Thực ra, bà con ở đây đều rất đồng tình ủng hộ. Sau 2 năm lụt lội liên tiếp, bà con rất mong tuyến đê sớm hoàn thành; sớm ngày nào bà con an tâm, sung sướng ngày ấy", bà Hường chia sẻ.

Dự án tuyến đê hữu sông Cầu được triển khai sau các đợt lũ năm 2024 và 2025 gây ngập sâu tại nhiều khu dân cư ở trung tâm của tỉnh Thái Nguyên. Tuyến đê dài hơn 16,4 km, đi qua các phường Quan Triều, Linh Sơn, Phan Đình Phùng và Gia Sàng. Theo hồ sơ dự án, riêng phần xây dựng dự kiến cần khoảng 2.242 tỷ đồng. Tổng diện tích đất phải thu hồi gần 115 ha, ảnh hưởng trực tiếp đến gần 2.100 hộ gia đình và 17 tổ chức; 843 hộ trong số này phải di dời, tái định cư.

Đoạn qua phường Phan Đình Phùng dài 5,9 km, ảnh hưởng đến 674 hộ, trong đó khoảng 400 hộ phải di dời. Địa phương đã cơ bản hoàn thành kiểm đếm đất đai, tài sản; đồng thời triển khai khu tái định cư tại tổ 39 - 40, quy mô hơn 7,3 ha. Trong quá trình kiểm đếm, phường phát hiện một số trường hợp đưa vật liệu vào sửa chữa, cơi nới công trình sau khi đã có thông báo thực hiện dự án. Chính quyền địa phương yêu cầu tháo dỡ phần phát sinh và không đưa những tài sản này vào phương án bồi thường.

 “Tại tổ 19, qua kiểm tra phát hiện có hơn 30 trường hợp đưa vật liệu vào để ốp lát trong nhà nhằm cơi nới. UBND phường đã kịp thời xử lý, yêu cầu các hộ dân nghiêm túc chấp hành và tháo dỡ toàn bộ phần tài sản cơi nới vi phạm. Phường đã thống nhất với Trung tâm Phát triển quỹ đất: Tất cả các tài sản phát sinh sau khi đã ban hành thông báo thực hiện dự án đều không được đưa vào thống kê, kiểm đếm. Đồng thời, UBND phường đã chỉ đạo các tổ dân phố, đặc biệt giao Phòng Xây dựng - Nông nghiệp phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng đất và xây dựng công trình trong phạm vi dự án. Lực lượng Công an phường có trách nhiệm bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp có hiện tượng vi phạm”, ông Đặng Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng cho biết.

thai nguyen Dong thuan mo duong cho tuyen de huu song cau hinh anh 2
Đơn vị thi công khẩn trương triển khai tại các vị trí đã hoàn thành giải phóng mặt bằng

Cùng với kiểm đếm và chi trả bồi thường, Thái Nguyên đang triển khai 6 khu tái định cư, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng. Đây là phần việc tác động trực tiếp đến tiến độ di dời, bởi phần lớn địa phương không có sẵn quỹ đất ở để bố trí cho các hộ bị thu hồi toàn bộ nhà, đất. Vì vậy, giải phóng mặt bằng tuyến đê và xây dựng hạ tầng tái định cư phải được thực hiện song song.

Tại phường Linh Sơn, khu tái định cư Cao Ngạn 2 đang được triển khai theo lệnh khẩn cấp. Địa phương đã thống kê, kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường và thực hiện chi trả cho các hộ có đất bị thu hồi.

“Hiện nay, chúng tôi đang triển khai dự án khu tái định cư Cao Ngạn 2, quy mô từ 7 ha đến 13 ha theo lệnh khẩn cấp nhằm phục vụ công tác tái định cư cho dự án đê hữu sông Cầu. Đến nay, phường đã hoàn thành công tác thống kê, kiểm đếm, phê duyệt phương án và đang tiến hành chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân. Trong tháng 9, chúng tôi sẽ chính thức khởi công xây dựng hạ tầng khu tái định cư Cao Ngạn. Về mặt định hướng lâu dài, phường chủ trương sẽ triển khai xây dựng hoàn thiện các khu tái định cư trước khi thực hiện các dự án chính. Phương án này nhằm đảm bảo ngay khi dự án chính triển khai, người dân bị ảnh hưởng đã có sẵn nơi ở mới với đầy đủ hạ tầng cơ sở vật chất, tránh tình trạng vướng mắc mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án”, ông Trần Chí Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Linh Sơn chia sẻ.

Để đảm bảo tiến độ đề ra, các nhà thầu đang khẩn trương tổ chức thi công tại các khu vực đã được bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, với hàng trăm hộ phải di dời trên toàn tuyến, sự quan tâm chính là phương án bồi thường và hạ tầng tại các khu tái định cư. Khi có được sự đồng thuận, mỗi hộ cần được biết rõ thời điểm bàn giao đất, vị trí tái định cư và khi nào có thể xây dựng nơi ở mới. Khi các phần việc này được thực hiện đồng bộ, mặt bằng cho tuyến đê mới có thể được bàn giao đúng tiến độ mà đời sống của người dân không bị gián đoạn kéo dài.

Công Luận - Hoàng Tú/VOV - Đông Bắc
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