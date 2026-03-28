Bí thư Thành ủy Hà Nội định hướng 6 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới

Thứ Bảy, 12:15, 28/03/2026
VOV.VN - Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hoạt động theo phương châm “linh hoạt - hiệu quả - gần dân - vì dân”, đồng thời đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2026–2031.

Sáng 28/3, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất, xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, mở đầu cho nhiệm kỳ mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh HĐND các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức hoạt động theo phương châm “linh hoạt - hiệu quả - gần dân - vì dân”.

Bí thư Thành ủy chúc mừng 124 đại biểu HĐND Thành phố khóa XVII được cử tri tín nhiệm bầu, đồng thời khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn Thủ đô đã thành công toàn diện, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,57%, không có đơn vị phải bầu lại.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc, Hà Nội đang triển khai đồng bộ các nghị quyết của Trung ương và Thành phố, hiện thực hóa ba trụ cột chiến lược: thể chế – quy hoạch – mô hình phát triển, hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên và phát triển bứt phá trong giai đoạn tới.

Nhấn mạnh nhiệm vụ của HĐND Thành phố khóa XVII, Bí thư Thành ủy yêu cầu trước hết phải hoàn thành công tác nhân sự, bảo đảm bộ máy HĐND, UBND vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đồng thời, xây dựng tập thể lãnh đạo đoàn kết, bản lĩnh, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

HĐND các cấp cần nâng cao chất lượng quyết nghị, đẩy mạnh giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm; đổi mới tiếp xúc cử tri, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách.

Đối với UBND Thành phố, Bí thư Thành ủy yêu cầu chuyển mạnh từ “quản lý hành chính” sang “kiến tạo, phục vụ phát triển”, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả điều hành, tập trung triển khai các nhiệm vụ lớn, đặc biệt là hiện thực hóa Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành ủy yêu cầu HĐND và UBND Thành phố tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, hoàn thành công tác nhân sự, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Thứ hai, xây dựng tập thể lãnh đạo đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao chất lượng quyết sách.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới hoạt động HĐND theo phương châm “linh hoạt - hiệu quả - gần dân - vì dân”, nâng cao chất lượng nghị quyết, tăng cường giám sát, lấy người dân làm trung tâm.

Thứ tư, UBND Thành phố chuyển mạnh từ “quản lý hành chính” sang “kiến tạo, phục vụ phát triển”, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả điều hành.

Thứ năm, đại biểu HĐND phát huy trách nhiệm, gắn bó với cử tri, thực hiện cam kết, nâng cao chất lượng hoạt động thực tiễn.

Thứ sáu, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực; đánh giá minh bạch, kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém.

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị là nền tảng quan trọng để Hà Nội phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới, đòi hỏi phải nhanh chóng cụ thể hóa thành các quyết sách phù hợp, hiệu quả.

Khẳng định Thủ đô đang đứng trước vận hội mới, ông Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ tin tưởng HĐND TP Hà Nội khóa XVII sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, hoàn thành tốt trọng trách, góp phần đưa Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm, đầu tàu của cả nước.

Đ.Hưng/VOV.VN
Tag: HĐND Hà Nội khóa XVII kỳ họp thứ nhất HĐND Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội 6 nhiệm vụ HĐND Hà Nội
Tin liên quan

HĐND Hà Nội khóa XVII bầu chủ tịch và các phó chủ tịch, xác nhận 124 đại biểu
HĐND Hà Nội khóa XVII bầu chủ tịch và các phó chủ tịch, xác nhận 124 đại biểu

VOV.VN - Sáng nay (28/3), tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031 đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền và kiện toàn bộ máy lãnh đạo.

HĐND Hà Nội khóa XVII bầu chủ tịch và các phó chủ tịch, xác nhận 124 đại biểu

HĐND Hà Nội khóa XVII bầu chủ tịch và các phó chủ tịch, xác nhận 124 đại biểu

VOV.VN - Sáng nay (28/3), tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031 đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền và kiện toàn bộ máy lãnh đạo.

Kỳ họp thứ nhất HĐND Hà Nội xem xét Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Kỳ họp thứ nhất HĐND Hà Nội xem xét Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ nhất của HĐND TP Hà Nội khóa XVII cùng với việc kiện toàn bộ máy nhân sự chủ chốt, các đại biểu sẽ thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Kỳ họp thứ nhất HĐND Hà Nội xem xét Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Kỳ họp thứ nhất HĐND Hà Nội xem xét Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ nhất của HĐND TP Hà Nội khóa XVII cùng với việc kiện toàn bộ máy nhân sự chủ chốt, các đại biểu sẽ thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

