Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 25-29/9, chiều 25/9 tại TP Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội đã có cuộc hội kiến với ông Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông.

Tại cuộc hội kiến, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ vui mừng được thăm lại Trung Quốc và đến thăm tỉnh Quảng Đông, chứng kiến nhiều thay đổi to lớn và những thành tựu mới quan trọng của nhân dân Trung Quốc; tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư Tập Cận Bình làm hạt nhân, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ tiếp tục mở rộng và làm phong phú con đường hiện đại hóa của Trung Quốc, hoàn thành đúng thời hạn các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra, thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai, xây dựng Trung Quốc trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng hội kiến Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh

Ông Đinh Tiến Dũng cũng điểm lại lịch sử quan hệ hữu nghị hai Đảng, hai nước; bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ to lớn, quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay. Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, dưới sự định hướng của hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai Đảng trong hơn 10 năm qua, quan hệ hai Đảng, hai nước đã có những bước tiến triển và đạt được nhiều thành quả tích cực, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, chuyến thăm của Đoàn tới Trung Quốc lần này là nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước trong chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc vào cuối tháng 10/2022, góp phần duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và tăng cường quan hệ giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương hai nước, trong đó có tỉnh Quảng Đông và thành phố Hà Nội. Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ hợp tác toàn diện, thực chất với Quảng Đông.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề xuất một số kiến nghị gồm: Một là, phát huy cơ chế kiểm điểm định kỳ tình hình hợp tác giữa Việt Nam và Quảng Đông, thúc đẩy giao lưu, trao đổi đoàn các cấp giữa tỉnh Quảng Đông với các địa phương của Việt Nam dưới nhiều hình thức khác nhau, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội; đề nghị lãnh đạo Quảng Đông ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường quan hệ hữu nghị giữa thành phố Hà Nội với tỉnh Quảng Đông và thành phố Quảng Châu.

Hai là, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, trong đó có các lĩnh vực hợp tác truyền thống và các lĩnh vực mới, khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, mong muốn Quảng Đông tiếp tục mở cửa hơn nữa cho các mặt hàng nông, thủy, hải sản, trái cây của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Quảng Đông…

Ba là, tăng cường giao lưu nhân dân giữa Quảng Đông với các địa phương của Việt Nam, trong đó có Hà Nội, góp phần tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển của quan hệ hai nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội dự Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn của Thành ủy Hà Nội tại Quảng Châu

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh Đánh giá cao chuyến thăm của ông Đinh Tiến Dũng và đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội cũng như những ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội về hợp tác giao lưu giữa thành phố Hà Nội và thành phố Quảng Châu cùng tỉnh Quảng Đông, nhấn mạnh các cơ quan liên quan của hai bên sẽ phối hợp để thúc đẩy hợp tác.

Ông Hoàng Khôn Minh cho rằng, về công tác quản lý thành phố, Quảng Châu cũng cần học hỏi kinh nghiệm của Hà Nội ở nhiều điểm, ví dụ như về quản lý xây dựng, quản lý phương tiện giao thông. Theo ông Hoàng Khôn Minh, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông cũng có nhiều điều cần phải học hỏi từ TP Hà Nội, Việt Nam và hai bên cùng nhau học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Ông Hoàng Khôn Minh cũng nhất trí cho rằng, hai bên cần thực hiện đúng theo những định hướng quan trọng của Tổng Bí thư hai Đảng, về thúc đẩy hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực; nhấn mạnh quan hệ giữa hai Đảng, hai nước rất tốt đẹp, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Hai nước đều là do Đảng Cộng sản lãnh đạo, đi theo con đường đúng đắn xã hội chủ nghĩa. Trung Quốc hiện đang tiếp tục thúc đẩy thời kỳ mới mở cửa, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy cách cách mở cửa, có nhiều kinh nghiệm trong quản trị đất nước, do đó hai bên có thể học tập lẫn nhau.

Theo ông Hoàng Khôn Minh, hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là nhiệm vụ mà người dân Trung Quốc phấn đấu gian khổ, đây cũng là quá trình Trung Quốc hội nhập mở cửa với thế giới bên ngoài, trong quá trình đó, Quảng Đông và Hà Nội càng có nhiều không gian hợp tác.

Trước đó, cũng trong chiều 25/9, ông Đinh Tiến Dũng và đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã dự Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn của Thành ủy Hà Nội tại Quảng Châu. Phát biểu tại Lễ bế giảng, ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt thống nhất cao về việc khuyến khích các địa phương hai nước tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác đôi bên cùng có lợi. Thời điểm này là điều kiện và cơ hội thuận lợi để Hà Nội và tỉnh Quảng Đông, thành phố Quảng Châu phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực hai bên quan tâm và có thế mạnh, qua đó góp phần tích cực củng cố và tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Bí thư Đinh Tiến Dũng đặt hoa viếng mộ liệt sỹ Phạm Hồng Thái

Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá, việc tổ chức thành công lớp học là minh chứng cho sự thành công bước đầu của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương, đồng thời bày tỏ hy vọng khóa bồi dường này sẽ mở ra cánh cửa và tương lai hợp tác tốt đẹp giữa TP Hà Nội và thành phố Quảng Châu trong công tác đào tạo cán bộ… qua đó góp phần hiện thực hóa và làm sâu sắc hơn, phong phú hơn nội hàm hợp tác hữu nghị giữa thành phố Hà Nội và thành phố Quảng Châu.

Cũng trong chiều 25/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Đoàn cũng đến đặt hoa viếng mộ liệt sỹ Phạm Hồng Thái tại Công viên Hoàng Hoa Cương ở thành phố Quảng Châu.