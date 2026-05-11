Bí thư Thành ủy TP.HCM: Mục tiêu cuối cùng là người dân có cuộc sống tốt hơn

Chiều 11/5, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 6 TP.HCM gồm: ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Diên Hồng, Bình Tây, Vườn Lài, Bình Tiên…

Cử tri kỳ vọng 4 dự án lớn TP.HCM vừa khởi công

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường: Diên Hồng, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Hòa Hưng, Vườn Lài đã nêu nhiều ý kiến, bày tỏ kỳ vọng thành phố phát triển hơn, đi đôi với nâng cao chất lượng sống và công bằng xã hội.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 6 TP.HCM tiếp xúc cử tri các phường: Diên Hồng, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Hòa Hưng, Vườn Lài. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Cử tri Nguyễn Đức Chính (phường Diên Hồng) ghi nhận thời gian qua TP.HCM đã thực hiện nhiều việc có ý nghĩa như tháo dỡ các lô cốt “đất vàng” để làm công viên, tạo thêm không gian công cộng cho người dân. Bên cạnh đó, ông đánh giá cao và đặt kỳ vọng vào 4 dự án lớn mà thành phố vừa khởi công.

“Vừa qua thành phố đã khởi công 4 dự án lớn (Quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính thành phố, metro Bến Thành - Thủ Thiêm, khu đô thị Đại học Quốc tế; đồng thời trao giấy chứng nhận đầu tư siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ). Cử tri chúng tôi kỳ vọng nếu các dự án trên hoàn thành đúng tiến độ sẽ tạo diện mạo mới cho TP.HCM. Cử tri cũng mong rằng lãnh đạo thành phố sẽ đôn đốc triển khai để tránh tình trạng nhiều dự án kéo dài 10-20 năm như một số dự án trong thời gian qua”, ông Chính nói.

Cử tri Nguyễn Đức Chính (phường Diên Hồng) ghi nhận thời gian qua TP.HCM đã thực hiện nhiều việc có ý nghĩa như tháo dỡ các lô cốt, “đất vàng” để người dân có thêm không gian sinh hoạt công cộng. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Nhiều cử tri đề nghị TP.HCM đẩy nhanh các tuyến metro, kết nối sân bay Long Thành, cảng Cát Lái và các trục giao thông huyết mạch; đồng thời xử lý tình trạng đậu xe dưới lòng đường gây ùn tắc kéo dài.

Cử tri cũng đề xuất tăng hỗ trợ an sinh xã hội, đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp, hỗ trợ hộ nghèo, lao động mất việc và tiểu thương tiếp cận vốn.

Kiến nghị giảm quá tải bệnh viện

Cử tri Nguyễn Thị Thúy Nhung, khu phố 9, phường Bình Tây bày tỏ quan tâm đến lĩnh vực y tế và đề nghị Quốc hội có giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Theo bà Nhung, sau thời gian triển khai Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, người dân còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế, do tình trạng quá tải hoặc chênh lệch chất lượng y tế giữa các vùng, các bệnh viện.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đề xuất tăng hỗ trợ an sinh xã hội, đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp, hỗ trợ hộ nghèo, lý quy hoạch treo, đẩy nhanh cấp sổ hồng... (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Cử tri Nguyễn Thị Thúy Nhung dẫn thực tế nhiều bệnh nhân ung thư ở các tỉnh phải lên TP.HCM điều trị xạ trị, hóa trị kéo dài, trong khi chi phí ăn ở, thuê trọ trở thành gánh nặng lớn hơn cả tiền thuốc.

Bên cạnh đó là các kiến nghị về cải cách thủ tục hành chính, xử lý bất cập dữ liệu số chưa liên thông và nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân.

Ngoài ra, nhiều ý kiến đề nghị thành phố quyết liệt xử lý quy hoạch treo, đẩy nhanh cấp sổ hồng cho các chung cư và phát triển đô thị bền vững, lấy người dân làm trung tâm.

Mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống người dân

Trả lời các kiến nghị, thắc mắc của cử tri, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, dịp kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố sẽ khởi công nhiều dự án hạ tầng lớn như các tuyến đường sắt đô thị, kết nối sân bay, cảng biển và các công trình giao thông trọng điểm.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, giao thông kết nối hiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với TP.HCM trong bối cảnh mở rộng không gian phát triển vùng.

Liên quan tình trạng đậu xe dưới lòng đường, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng đây là bài toán khó do nhu cầu phương tiện cá nhân rất lớn, vì vậy thành phố sẽ phải có giải pháp ngắn hạn, dài hạn và quy hoạch đồng bộ chỗ đậu xe với giao thông công cộng và mật độ dân cư. TP sẽ không tiếp tục phát triển thêm nhiều chung cư cao tầng ở khu vực trung tâm vốn đã quá tải hạ tầng và dân số.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trả lời các thắc mắc, kiến nghị của cử tri. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Về y tế cơ sở, theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, thành phố đang hướng tới mô hình bác sĩ gia đình nhằm chăm sóc sức khỏe người dân từ sớm, từ xa để giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh mọi mục tiêu phát triển cuối cùng của thành phố là hướng đến việc người dân có cuộc sống tốt hơn, không chỉ về vật chất mà cả môi trường sống, văn hóa và an toàn xã hội.

“Ở đây không chỉ là ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, nhà cửa khang trang hơn mà còn là đời sống tinh thần phải văn minh hơn, lịch sự hơn, an toàn hơn và có chất lượng sống tốt hơn. TP.HCM là địa phương được kỳ vọng rất lớn trong việc thực hiện mục tiêu này. Chúng ta có nguồn lực, có kinh nghiệm và có dư địa để phát triển. Vì vậy, lãnh đạo thành phố xác định phải quyết liệt đi đầu trong phần việc này”, Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.

Đối với cải cách hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông Trần Lưu Quang nhìn nhận hệ thống hiện vẫn còn nhiều vướng mắc do thay đổi phương thức quản trị trong thời gian ngắn, song tin rằng khoảng nửa năm nữa tình hình sẽ dần ổn định.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đang thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số cùng với kỳ vọng vào Luật Đô thị đặc biệt sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho thành phố trong thời gian tới.