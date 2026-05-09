TP.HCM tìm động lực mới và khơi thông “điểm nghẽn” để giải áp lực tăng trưởng



Áp lực từ tiêu dùng, xuất khẩu

Các báo cáo tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy, tình hình kinh tế của TP.HCM có nhiều khởi sắc, khi tăng trưởng quý I đạt 8,57%, cao hơn mặt bằng chung cả nước.

4 tháng đầu năm, nhiều chỉ số tăng trưởng của TP.HCM tích cực, như: sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 639.000 tỷ đồng, tăng 13,2%; tổng thu ngân sách đạt hơn 325.700 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ…

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND TP.HCM và các sở ngành, thực tế điều hành kinh tế của Thành phố đang chịu áp lực nặng nề từ các yếu tố địa chính trị, thương mại quốc tế, chi phí logistics, năng lượng và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng.

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê TP.HCM nhận định, sức mua đang có dấu hiệu chững lại, đặc biệt ở lĩnh vực dịch vụ - vốn là động lực quan trọng của kinh tế thành phố.

“Đối với sức cầu tiêu dùng mà cụ thể là các lĩnh vực dịch vụ hiện vẫn thấp hơn so với cùng kỳ tháng 4 năm trước. Nguyên nhân là do cùng kỳ năm ngoái, thành phố có sự kiện A50 với quy mô rất lớn, trong khi năm nay không có sự kiện nào nổi bật tương đương. Vì vậy, các lĩnh vực lưu trú, ăn uống và lữ hành đều thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ, kéo theo tăng trưởng của khối dịch vụ trong 4 tháng đầu năm bị chậm lại”, ông Nguyễn Khắc Hoàng cho biết.

Không chỉ tiêu dùng, xuất khẩu của TP.HCM cũng đang tăng chậm hơn so với bình quân chung cả nước. Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu của thành phố chỉ tăng khoảng 4,3%, trong khi cả nước tăng gần 20%.

Theo phân tích của Thống kê TP.HCM, nhiều địa phương hiện có lợi thế về xuất khẩu nông sản nên tăng trưởng mạnh hơn, còn TP.HCM phụ thuộc lớn vào nhóm hàng công nghiệp và các thị trường quốc tế lớn nên chịu tác động mạnh hơn từ biến động toàn cầu.

Đại diện Hải quan Khu vực II cũng cho biết xung đột tại Trung Đông đang ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng và chi phí vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu.

Một áp lực khác đang gia tăng là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của TP.HCM có xu hướng tăng nhanh hơn đầu năm. Trong khi đó, chất lượng dòng vốn FDI cũng đặt ra nhiều vấn đề khi dù số lượng dự án dẫn đầu cả nước nhưng vốn bình quân mỗi dự án chỉ khoảng 1,5 triệu USD.

Đầu tư công vẫn là “đầu kéo” và tìm thêm động lực mới

Trong bối cảnh nhiều động lực truyền thống đang chậm lại, đầu tư công tiếp tục được TP.HCM xác định là “đầu kéo” quan trọng cho tăng trưởng.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh, trong 4 tháng đầu năm, TP.HCM đã khởi công 10 dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn gần 520.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 20 tỷ USD. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của thành phố trong năm nay.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND TP.HCM cho rằng áp lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng là rất lớn, nhất là trong bối cảnh thành phố vẫn còn nhiều tồn tại về giải ngân đầu tư công, định giá đất và giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xem giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ bắt buộc, quyết tâm đạt 100% kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh: “Mục tiêu tăng trưởng hai con số là rất thách thức. Dù đã khởi công 10 dự án với tổng vốn 520.000 tỷ đồng nhưng quan trọng nhất hiện nay là phải giải ngân được các dự án này để tạo dòng tiền quay vòng cho nền kinh tế. Do đó, các thủ tục hành chính và công tác giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước. Tập trung đẩy nhanh định giá đất và các thủ tục liên quan. Năm nay chúng ta phải xem giải ngân là nhiệm vụ bắt buộc, không dùng từ “phấn đấu” mà phải quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ”.

Trước mắt để đạt mục tiêu năm 2026 là tăng trưởng hai con số, TP.HCM tập trung vào các động lực truyền thống như: đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, mở rộng thị trường và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đồng thời, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết, TP đang đặt kỳ vọng vào các động lực tăng trưởng mới như: trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đột phá từ Luật Đô thị đặc biệt…

“Trong tháng 5, TP.HCM cần tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm: Triển khai quyết liệt các nghị quyết, chương trình và đề án chiến lược của Trung ương. Đồng thời, tiếp tục kiên trì và quyết liệt mục tiêu tăng trưởng trên 10% theo nguyên tắc “6 rõ”. Đẩy mạnh các giải pháp giải ngân đầu tư công, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn; khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản công, quy hoạch nhà ở và đô thị. Tập trung phát triển các động lực mới như Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hiện nay đề án Khu thương mại tự do cũng đã hoàn thiện cơ bản”, ông Hoàng Vũ Thảnh nói.

Kinh tế TP.HCM đang chịu nhiều áp lực khi vừa phải duy trì tăng trưởng cao, vừa phải xử lý những “điểm nghẽn” tồn tại nhiều năm. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, bài toán của thành phố hiện nay không chỉ là tăng trưởng, mà là làm sao khơi thông được dòng chảy nguồn lực để tạo dư địa phát triển bền vững lâu dài.

Nhiều chỉ số kinh tế TP.HCM tăng trưởng tích cực Trong 4 tháng đầu năm 2026, nhiều chỉ số kinh tế chủ lực của TP.HCM tiếp tục tăng trưởng khá: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 639.000 tỷ đồng, tăng 13,2%; tổng thu ngân sách đạt hơn 325.700 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Thành phố cũng thu hút gần 3,3 tỷ USD vốn FDI, tăng hơn 11%; số doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn 35%. TP.HCM đồng thời khởi công hàng loạt dự án lớn như quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính thành phố, metro Bến Thành - Thủ Thiêm, khu đô thị Đại học Quốc tế; đồng thời trao giấy chứng nhận đầu tư siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn gần 129.000 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD). Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của TP.HCM đạt gần 147.600 tỷ đồng, tăng 22,6% so với năm trước và chiếm khoảng 14,6% tổng vốn đầu tư công cả nước.