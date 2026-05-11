TP.HCM nghiên cứu truy xuất nguồn gốc điện tử thực phẩm nguy cơ cao

Thứ Hai, 16:28, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các nhóm thực phẩm nguy cơ cao như suất ăn trường học, bếp ăn khu công nghiệp sẽ được TP.HCM nghiên cứu áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử nhằm nâng hiệu quả giám sát an toàn thực phẩm.

 

Thông tin trên được đưa ra trong buổi tiếp xúc cử tri sáng 11/5 của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tại phường Phú Nhuận.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Vũ Như Mạnh, phường Phú Nhuận phản ánh thời gian qua tại TP.HCM xảy ra nhiều vụ nghi ngộ độc thực phẩm, nhiều trường phải ngưng bếp ăn bán trú hoặc chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn do phát hiện thực phẩm kém chất lượng.

Ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, Đại biểu Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Q.H)

Theo cử tri Mạnh, việc phát hiện thịt heo nhiễm bệnh, suất ăn không đảm bảo chất lượng đã ảnh hưởng lớn đến niềm tin của phụ huynh đối với bữa ăn học đường, đồng thời tác động trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển thể chất của học sinh.

Từ thực tế đó, cử tri kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về quản lý thực phẩm trong trường học; quy định rõ trách nhiệm từng khâu từ sản xuất, vận chuyển đến chế biến, cung cấp suất ăn. Đồng thời cần có cơ chế ràng buộc chặt chẽ đối với các đơn vị cung cấp thực phẩm, tránh tình trạng buông lỏng quản lý.

Một số cử tri khác có ý kiến đề nghị tăng mức xử phạt, thậm chí xem xét xử lý hình sự đối với các trường hợp cố tình đưa thực phẩm bẩn, thực phẩm nhiễm bệnh vào trường học.

Giải đáp cho các cử tri, ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, Đại biểu Quốc hội khóa XVI cho biết, TP.HCM hiện là địa phương duy nhất trong cả nước có Sở An toàn thực phẩm hoạt động chuyên trách, thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát thực phẩm.

Một vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 200 học sinh nhập viện (Ảnh tư liệu: BVCC) 

Theo ông Nguyễn Vũ Trung, sau hàng loạt vụ việc liên quan thực phẩm bẩn, suất ăn không đảm bảo chất lượng... xảy ra thời gian gần đây, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chế biến, hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ông cho biết Bộ Y tế đang đưa nội dung sửa đổi Luật An toàn thực phẩm vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2026. Riêng với TP.HCM, khi xây dựng dự thảo Luật đô thị đặc biệt cho thành phố, ngành y tế cũng đề xuất bổ sung nhiều cơ chế liên quan lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, thành phố sẽ định hướng quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi thay vì quản lý rời rạc như trước đây.

Trong đó, TP.HCM đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về chuỗi thực phẩm; triển khai truy xuất nguồn gốc điện tử đối với các nhóm nguy cơ cao như đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học, khu công nghiệp.

"Chúng tôi đề xuất thành lập trung tâm cảnh báo nhanh, thu hồi thực phẩm không an toàn trên địa bàn TP, chính sách liên quan đến thanh kiểm tra sang mô hình đánh giá nguy cơ. Đây là vấn đề rất quan trọng. Cùng với đó là các đề xuất liên quan đến kiểm soát đặc biệt đối với các chợ đầu mối, kho lạnh, trung tâm phân phối và thiết lập các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn bắt buộc cho trường học, bệnh viện, bếp ăn công nghiệp", ông Nguyễn Vũ Trung nói.

Nghiên cứu nhân rộng mô hình quản lý an toàn thực phẩm tại TP.HCM

VOV.VN - Ngày 16/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dẫn đầu đoàn công tác làm việc với UBND TP.HCM về đánh giá mô hình Sở An toàn thực phẩm, nhằm tổng kết thực tiễn từ TP.HCM để phục vụ xây dựng đề án quản lý an toàn thực phẩm thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Số ca nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm tăng lên 46 ca

VOV.VN - Chỉ sau ít ngày, số trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, TP.HCM đã tăng lên 46 người. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân, lấy mẫu kiểm nghiệm và theo dõi sức khỏe các học sinh.

VOV.VN - Chỉ sau ít ngày, số trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, TP.HCM đã tăng lên 46 người. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân, lấy mẫu kiểm nghiệm và theo dõi sức khỏe các học sinh.

Bộ Y tế vào cuộc vụ 25 học sinh và bảo mẫu ở TP.HCM nghi ngộ độc

VOV.VN - Bộ Y tế đề nghị TP.HCM khẩn trương điều tra vụ 25 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại trường Đặng Thùy Trâm, truy xuất nguồn gốc, xử lý vi phạm và công khai kết quả.

VOV.VN - Bộ Y tế đề nghị TP.HCM khẩn trương điều tra vụ 25 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại trường Đặng Thùy Trâm, truy xuất nguồn gốc, xử lý vi phạm và công khai kết quả.

Nguyên nhân khiến 266 người ngộ độc tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, TP.HCM

VOV.VN - Sở An toàn thực phẩm TP.HCM vừa công bố kết quả điều tra vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây ngày 7/4 khiến hàng trăm học sinh nhập viện, xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm.

VOV.VN - Sở An toàn thực phẩm TP.HCM vừa công bố kết quả điều tra vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây ngày 7/4 khiến hàng trăm học sinh nhập viện, xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm.

