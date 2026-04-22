Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng: Không để "biết vướng nhưng không ai tháo gỡ"

Sau 2 ngày làm việc, nghiêm túc, trách nhiệm và thẳng thắn, Hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh uỷ Cao Bằng với Thường trực Đảng ủy các xã, phường đã tổ chức đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; nhận diện những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở và kịp thời đề ra giải pháp phù hợp.

Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng vừa tổ chức thành công hội nghị giao ban với Thường trực Đảng ủy các xã, phường.

Hội nghị đã nhận được 67 nội dung kiến nghị của các xã, phường tập trung vào các vấn đề lớn như thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; Vận hành chính quyền địa phương hai cấp; Phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ. Về kinh tế - xã hội, quý I/2026, tỉnh Cao Bằng đạt được nhiều mặt tích cực, tuy nhiên còn nhiều khó khăn như đầu ra sản phẩm (đặc biệt cây thuốc lá) chưa ổn định; dữ liệu về đất đai chưa đồng bộ, thủ tục còn chậm; về đầu tư công còn thiếu vốn, vướng giải phóng mặt bằng, còn nhiều hạn chế về hạ tầng điện, giao thông. ..

Về thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, hầu hết ý kiến cho rằng cần tháo gỡ các "điểm nghẽn" về quy hoạch và quỹ đất, thu hút đầu tư, hạ tầng và logistics, tiêu thụ nông sản cũng như cơ chế "sẵn sàng" cho nhà đầu tư…

Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các xã phường gặp khó khăn về nhân lực, thiếu cán bộ ở các lĩnh vực tài chính, nội vụ, xây dựng, quy hoạch, chuyển đổi số, văn phòng, y tế… Tỉnh cần bổ sung biên chế, điều động, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sau sáp nhập, có cơ chế hỗ trợ giảm tải đối với các vị trí kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, nhất là ở cấp cơ sở; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và hướng dẫn cụ thể hơn về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, biên giới…

Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng Phan Thăng An nhấn mạnh: Với tinh thần “nói thật, chỉ rõ, không né tránh, không hình thức”, hội nghị đã tiếp nhận nhiều ý kiến, giải pháp tâm huyết, trách nhiệm, qua đó giúp xóa nhòa khoảng cách giữa tỉnh và xã để cùng nhìn về mục tiêu xây dựng tỉnh Cao Bằng ngày càng phát triển.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, các cấp ngành, địa phương cần lấy đầu tư công làm lực kéo chính để kêu gọi đầu tư tư, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng yêu cầu 100% dự án đầu tư công phải có hạn tiến độ hằng tuần, hằng tháng, các bí thư, chủ tịch cấp xã trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Về xử lý dứt điểm những “điểm nghẽn”, các sở, ngành, địa phương cần rà soát toàn bộ đất đai, tài sản công bỏ hoang; lập danh mục dự án chậm triển khai, xử lý cụ thể từng dự án; phấn đấu quý II giải quyết tối thiểu 70% vướng mắc tồn đọng, quyết tâm không để tình trạng “biết vướng nhưng không ai chịu tháo gỡ”.

Ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu tại hội nghị.

Về chuyển đổi số, ông Phan Thăng An đề nghị phải làm ra sản phẩm, không làm theo phong trào; rà soát lại các công việc, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, luân chuyển, bố trí, sắp xếp điều động để cấp cơ sở thực hiện tốt vai trò chức năng ngày càng lớn, nhiều và vận hành thực chất, hiệu quả hơn trên tinh thần: "Tỉnh mạnh về chiến lược và xã mạnh về thực thi".

“Cao Bằng đang đứng trước nhiều cơ hội, thuận lợi, những tâm thế mới, nhưng đồng thời cũng có những khó khăn, những thử thách mới và áp lực rất lớn. Nếu không thay đổi cách làm, chúng ta sẽ tụt lại phía sau. Nếu quyết liệt hành động thì Cao Bằng hoàn toàn có thể bứt phá, hoàn thành tốt nhiệm vụ" - ông Phan Thăng An nhấn mạnh và đề nghị toàn hệ thống chính trị từ tỉnh xuống xã cần phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn để tạo khí thế rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, tạo áp lực thực thi với quan điểm rất rõ ràng: Đã giao việc là phải có kết quả; đã có thời hạn thì không được chậm; Thực hiện ngay việc giao việc đồng thời là giao người, giao thời hạn và giao sản phẩm. Định kỳ phải có báo cáo số liệu sản phẩm cụ thể. Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng sẽ kiên quyết xử lý, thay thế những cán bộ không đáp ứng yêu cầu.