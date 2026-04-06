Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Thứ Hai, 18:00, 06/04/2026
VOV.VN - Quốc hội khóa XVI bầu ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kết quả, ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Nguyễn Doãn Anh được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99.20% tổng số ĐBQH).

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967; Quê quán: Xã An Khánh, thành phố Hà Nội; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Khoa học Quân sự; Cao đẳng Quân sự

bi thu tinh uy thanh hoa nguyen doan anh duoc bau giu chuc pho chu tich quoc hoi hinh anh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh

Tóm tắt quá trình công tác

- 2011: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

- 6/2015: Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

- 7/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

- 11/2018: Tư lệnh Quân khu 4.

- 6/2019: Được thăng quân hàm Trung tướng.

- 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 11/2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Trung tướng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

- 20/10/2024: Được thăng quân hàm Thượng tướng.

- 25/10/2024: Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

- 15/10/2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

- 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

- 6/4/2026: Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

PV/VOV.VN
Tag: Quốc hội Nguyễn Doãn Anh Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhân sự
Chùm ảnh: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Chùm ảnh: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Chủ tịch Quốc hội phát biểu nhậm chức: Nói đi đôi với làm, quyết liệt hành động

Chủ tịch Quốc hội phát biểu nhậm chức: Nói đi đôi với làm, quyết liệt hành động

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

