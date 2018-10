Bình Định: Chưa phát hiện tham nhũng qua tự kiểm tra, giám sát nội bộ

Sáng nay (20/10), Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Uỷ viên Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn, thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh Bình Định.

Ông Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Bình Định.

Cơ quan chức năng phát hiện 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến hành vi tham nhũng, chỉ đạo xử lý 5 người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu.

Ngành thanh tra đã phát hiện 300 tổ chức, đơn vị mắc sai phạm, kiến nghị thu hồi hơn 10 tỷ đồng, 1,5 triệu m2 đất các loại. Thông qua tiếp nhận xác minh tin báo tố giác tội phạm liên quan đến tham nhũng, kinh tế, đã khởi tố 7 vụ, 8 bị can.

Tuy vậy, tại tỉnh Bình Định, việc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn hình thức, hiệu quả thấp; việc minh bạch về tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên còn mang tính hình thức; công tác phát hiện tham nhũng qua giải quyết tố cáo của công dân còn ít…

Việc phong tỏa tài khoản ngân hàng, truy thu tài sản tham nhũng vẫn còn hạn chế. Việc xét xử một số vụ án liên quan đến tham nhũng, hối lộ gặp khó khăn.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, một số vụ là do phát hiện của Công an, chủ yếu qua Thanh tra là chính. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng liên quan đến tiền bạc, sổ sách giấy tờ, chứng từ... đối tượng đang hoạt động thì Công an không thể nào vào kiểm tra hồ sơ của họ được mà phải khởi tố vụ án mới được kiểm tra. Bên cạnh đó, công tác trinh sát cũng có những khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình cho rằng, tỉnh Bình Định đã chủ động triển khai công tác phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, việc phát hiện của các cơ quan chức năng còn hạn chế; Tỷ lệ không khởi tố, tạm đình chỉ đối với tin báo tố giác tội phạm còn cao; Tiến độ xét xử một số vụ án còn chậm.

“Các vụ chúng ta xử lý không nghiêm. Chủ trương của Đảng yêu cầu là không có vùng cấm. Nhưng thực tế với báo cáo như thế này có sự nương nhẹ. Dân nói như thế này là có vùng cấm, do vậy cần nghiêm túc hơn. Với 5 vụ việc tạm đình chỉ, 7 vụ việc không khởi tố, đề nghị Ban Nội chính yêu cầu mang hồ sơ lên kiểm tra lại” – ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo./.

