Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức Chánh Văn phòng T.Ư Đảng

Sáng 8/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh sinh năm 1976; quê quán: tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hải Ninh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Hải Ninh từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương; Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Cải cách tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ trưởng, Thư ký của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định cho Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh.

Tóm tắt quá trình công tác

9/1998 - 9/2000: Chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng Ban Nội chính Trung ương.

9/2000 - 12/2006: Chuyên viên Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương.

12/2006 - 4/2007: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương.

4/2006 - 9/2011: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Cải cách tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng.

9/2011 - 11/2013: Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký, Thư ký đồng chí Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

11/2013 - 10/2014: Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

10/2014 - 12/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (từ 12/2014).

12/2015 - 6/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

6/2016 - 3/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk.

3/2019 - 4/2021: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng.

4/2021 - 8/2024: Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

26/8/2024: Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa XV, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026.

1/2025: Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

2/2025: Được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

8/8/2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tư pháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

8/4/2026: Bộ Chính trị phân công, điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.