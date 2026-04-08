中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  An Giang
    Đặt mặc định Xem
  Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức Chánh Văn phòng T.Ư Đảng

Thứ Tư, 12:25, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa trao quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Sáng 8/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh sinh năm 1976; quê quán: tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hải Ninh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Hải Ninh từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương; Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Cải cách tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ trưởng, Thư ký của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định cho Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh.

Tóm tắt quá trình công tác

9/1998 - 9/2000: Chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng Ban Nội chính Trung ương.

9/2000 - 12/2006: Chuyên viên Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương.

12/2006 - 4/2007: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương.

4/2006 - 9/2011: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Cải cách tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng.

9/2011 - 11/2013: Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký, Thư ký đồng chí Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

11/2013 - 10/2014: Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

10/2014 - 12/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (từ 12/2014).

12/2015 - 6/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

6/2016 - 3/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk.

3/2019 - 4/2021: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng.

4/2021 - 8/2024: Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

26/8/2024: Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa XV, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026.

1/2025: Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

2/2025: Được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

8/8/2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tư pháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

8/4/2026: Bộ Chính trị phân công, điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Quỳnh Trang/VOV.VN
Tag: Nguyễn Hải Ninh Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quốc hội phê chuẩn 6 Phó Thủ tướng và các bộ trưởng, trưởng ngành
VOV.VN - 6 Phó Thủ tướng, gồm: Ông Phạm Gia Túc, ông Phan Văn Giang, bà Phạm Thị Thanh Trà, ông Hồ Quốc Dũng, ông Nguyễn Văn Thắng, ông Lê Tiến Châu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay ông Lê Minh Hưng vừa được bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Nhất thể hóa chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước sẽ nâng cao vị thế của Đảng
Việc nhất thể hoá chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước mở ra một tiền lệ cho việc xây dựng bộ máy nhà nước thực quyền hơn, với sự lãnh đạo tập trung, toàn diện của Đảng.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội