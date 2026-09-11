Bộ, ngành, địa phương cơ bản hình thành dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức

Thông tin tại buổi họp báo của Bộ Nội vụ chiều nay (11/9), ông Nguyễn Quang Dũng, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ) cho biết, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Nội vụ đã tập trung triển khai số hóa thông tin, dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức gắn với xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, các bộ, ngành, địa phương cơ bản đã hình thành dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trên môi trường điện tử và đồng bộ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia. Các thông tin, dữ liệu chủ yếu được số hóa từ thành phần sơ yếu lý lịch, được các cơ quan cập nhật, đồng bộ và từng bước chuẩn hóa theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”.

Ông Nguyễn Quang Dũng, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ)

Ông Dũng cho biết, Nghị định số 27/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 đã tạo hành lang pháp lý cho việc chuyển từ quản lý thông tin, dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức sang quản lý hồ sơ điện tử. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức có một hồ sơ điện tử, sử dụng số định danh cá nhân làm mã định danh hồ sơ điện tử. Đây là cơ sở quan trọng để từng bước chuyển phương thức quản lý từ chủ yếu dựa trên hồ sơ giấy sang quản lý dựa trên dữ liệu và hồ sơ điện tử.

Cũng theo Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, ngày 7/8, Ban Bí thư ban hành Quy định số 211-QĐ/TW về quản lý hồ sơ cán bộ, quy định thống nhất việc quản lý hồ sơ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị theo nguyên tắc mỗi cán bộ chỉ có một hồ sơ cán bộ dùng chung; kết hợp quản lý hồ sơ giấy với hồ sơ điện tử theo lộ trình, tiến tới thay thế cơ bản bằng hồ sơ điện tử khi đáp ứng đủ điều kiện. Đồng thời giao Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc số hóa và quản lý hồ sơ cán bộ điện tử. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ sẽ rà soát, đối chiếu với các quy định tại Nghị định số 27/2026/NĐ-CP, báo cáo Chính phủ để triển khai quản lý dữ liệu, hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức theo lộ trình, bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa quy định của Ban Bí thư và quy định của Chính phủ.