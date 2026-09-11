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Phó Thủ tướng làm việc với các bộ về xây dựng nghị định quản lý mỹ phẩm

Thứ Sáu, 16:18, 11/09/2026
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VOV.VN - Sáng nay (11/9), chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về xây dựng dự thảo Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, Nghị định cần được xây dựng theo hướng vừa bảo đảm an toàn, sức khỏe người dân, vừa tạo môi trường thông thoáng cho sản xuất, kinh doanh.

Tại cuộc họp, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan đã cho ý kiến về một số nội dung như, thẩm quyền quy định cơ chế quản lý chất lượng chuyên ngành; phương pháp phân nhóm rủi ro mỹ phẩm tự động, không phát sinh thủ tục hành chính mới; phạm vi áp dụng Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN và pháp luật trong nước…

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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về xây dựng dự thảo Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, lĩnh vực mỹ phẩm có quy mô thị trường lớn, phát triển sôi động, tuy nhiên, tình trạng hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng vẫn diễn biến phức tạp, vì vậy việc xây dựng hành lang pháp lý mới là đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn. Nhưng đây là lĩnh vực phức tạp và nhạy cảm, nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, quy định mới có thể gây xáo trộn, gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

"Ưu tiên hàng đầu lấy an toàn và sức khỏe người dân là trên hết, nhưng phải đảm bảo tuân thủ các điều ước quốc tế và khu vực. Hợp pháp, hợp lý nhưng phù hợp với cả yêu cầu thực tiễn của Việt Nam để khi ban hành phải đảm bảo được tính kế thừa, sự chuyển tiếp một cách hợp lý và đo lường được tâm lý xã hội và thị trường. Thị trường mỹ phẩm rất là rộng lớn, một mặt rất phát triển và cũng có mặt trái, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thế nhưng cách điều chỉnh thị trường như thế nào thì phải theo các nguyên tắc chứ không thể nào thay đổi đột ngột được", theo Phó Thủ tướng. 

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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại cuộc họp

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, không đưa vào Nghị định những yêu cầu vượt quá khả năng thực hiện. Các nội dung đã đủ điều kiện sẽ quy định và triển khai ngay; những vấn đề chưa đủ điều kiện cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để điều chỉnh phù hợp. Việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải có lộ trình rõ ràng, vừa kiểm soát tốt đầu vào vừa lấy hậu kiểm làm trọng tâm.

Đồng thời, giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ; trong đó, chú ý vừa bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế, khu vực, vừa thể chế hóa Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

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