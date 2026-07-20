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Bổ nhiệm Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa làm Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Thứ Hai, 15:41, 20/07/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê quán tại phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Kiến trúc sư và Cử nhân Ngữ văn Anh; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết) và khóa XIV (được bầu tại Đại hội Đảng XIV vào tháng 1/2026).

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, trước đó là Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa XIII.

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Ông Nguyễn Hoài Anh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh. Ảnh tư liệu: Nguyễn Thanh/TTXVN

Trong quá trình công tác, ông có nhiều năm gắn bó với tỉnh Bình Thuận (cũ), từng đảm nhiệm các cương vị: Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa tỉnh, Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 7/2025, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng. Đến tháng 9/2025, ông được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Hiện nay, Bộ Dân tộc và Tôn giáo có 5 Thứ trưởng gồm: ông Nguyễn Hoài Anh, ông Y Vinh Tơr, ông Y Thông, bà Nông Thị Hà và ông Nguyễn Hải Trung. Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo là ông Nguyễn Đình Khang.

Diệp Thảo/VOV.VN
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