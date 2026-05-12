Điều động, bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên

Trước đó, ông Nguyễn Minh Hùng, sinh năm 1967, giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến trao quyết định về công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Minh Hùng

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến cho biết, qua quá trình rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, ông Nguyễn Minh Hùng được đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, nhiều năm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc điều động được thực hiện theo chủ trương bố trí Chánh án TAND cấp tỉnh không là người địa phương nhằm tạo động lực cống hiến, phát huy năng lực cán bộ tại môi trường công tác mới, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác cán bộ trong ngành Tòa án.

Trên cương vị mới, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, hạn chế án bị hủy; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý.

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng tân Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Minh Hùng khẳng định sẽ cùng tập thể đơn vị nâng cao chất lượng công tác xét xử, bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; góp phần giữ vững an ninh trật tự và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.