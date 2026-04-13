Thượng tướng Lê Đức Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự và trao quyết định cho Thượng tướng Lê Đức Thái.

Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, thay ông Nguyễn Doãn Anh vừa được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ nhất.

Thượng tướng Lê Đức Thái 59 tuổi, quê phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quân sự. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 2 khóa 13 và 14; Đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ông trưởng thành từ lực lượng Bộ đội Biên phòng, có nhiều năm công tác tại các đơn vị cơ sở ở Quảng Ninh, từng giữ các chức vụ từ Đội trưởng, Phó đồn trưởng đến Đồn trưởng tại các đồn biên phòng. Sau đó, ông đảm nhiệm các vị trí chỉ huy, tham mưu cấp tỉnh như Trợ lý tác chiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái, Phó tham mưu trưởng, Tham mưu trưởng và Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2014, ông giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, tham gia cấp ủy địa phương và được đào tạo, bồi dưỡng tại các học viện trong quân đội. Năm 2017, ông được điều động về Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, giữ chức Phó tư lệnh, sau đó là Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng. Năm 2020, ông được giao phụ trách và sau đó giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Giai đoạn 2021-2025, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, được thăng quân hàm Trung tướng năm 2021. Tháng 11/2025, ông được thăng quân hàm Thượng tướng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Từ năm 2026, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng thời là Đại biểu Quốc hội khóa XVI và từ tháng 4/2026 giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Thanh Hóa.