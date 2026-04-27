Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Bộ Nội vụ thúc các địa phương đề xuất thêm phân quyền

Thứ Hai, 11:46, 27/04/2026
VOV.VN - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu địa phương rà soát, mạnh dạn đề xuất thêm nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, nhằm tăng tính chủ động, nâng hiệu quả quản lý và báo cáo Chính phủ trong năm 2026.

Nội dung nêu tại Công văn 3875/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục đánh giá tính khả thi và hiệu quả của nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương.

Tại Công văn 3875/BNV-TCBC, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát và chủ động đề xuất các nhiệm vụ, quyền hạn cần phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, nhằm thực hiện phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, tăng tính chủ động trong quản lý, điều hành.

Trung tâm hành chính công Phật Tích của tỉnh Bắc Ninh

Nội dung này được thực hiện trong quá trình đánh giá tính khả thi của các nhiệm vụ phân cấp, phục vụ sơ kết 01 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp theo Nghị quyết số 109/NQ-CP, Nghị quyết số 89/NQ-CP và Chỉ thị số 08/CT-TTg.

Trước đó, qua rà soát 949 nhiệm vụ, có 584 nhiệm vụ bảo đảm tính khả thi, 355 nhiệm vụ cần hướng dẫn và 10 nhiệm vụ cần điều chỉnh thẩm quyền; đến ngày 22/4/2026, các nội dung này cơ bản đã được xử lý.

Bộ Nội vụ yêu cầu địa phương đánh giá lại 365 nhiệm vụ đã điều chỉnh hoặc đã có hướng dẫn, làm rõ mức độ khả thi và các vướng mắc mới (nếu có); đồng thời tiếp tục rà soát các nhiệm vụ khác, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp nếu phát sinh khó khăn.

Trên cơ sở đó, các địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thêm nhiệm vụ cần phân cấp, phân quyền phù hợp thực tiễn và gửi ý kiến về Bộ Nội vụ trước ngày 08/5/2026 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hưng Yên chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

VOV.VN - Sau gần 10 tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với cả nước, Hưng Yên tích cực chuyển đổi số trong vận hành. Chuyển đổi số không chỉ giúp bộ máy tinh gọn, nâng cao năng lực quản lý, mà còn mở rộng cơ hội để người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, minh bạch, thuận tiện.

PV/VOV.VN
Tag: phân cấp phân quyền địa phương Bộ Nội vụ công văn 3875 đề xuất nhiệm vụ phân quyền chính quyền địa phương 2 cấp
Thanh Hóa gỡ “nút thắt” nhân sự để vận hành hiệu quả chính quyền hai cấp

VOV.VN - Việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp tại Thanh Hóa đang bộc lộ rõ những bất cập về nhân sự khi cấp xã - mắt xích then chốt rơi vào tình trạng “vừa thiếu, vừa yếu”. Trước yêu cầu phân quyền mạnh mẽ, tỉnh đang khẩn trương điều động, bổ sung và đào tạo đội ngũ nhằm thu hẹp khoảng cách giữa chuyên môn.

Thanh Hóa gỡ “nút thắt” nhân sự để vận hành hiệu quả chính quyền hai cấp

Thanh Hóa gỡ “nút thắt” nhân sự để vận hành hiệu quả chính quyền hai cấp

VOV.VN - Việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp tại Thanh Hóa đang bộc lộ rõ những bất cập về nhân sự khi cấp xã - mắt xích then chốt rơi vào tình trạng “vừa thiếu, vừa yếu”. Trước yêu cầu phân quyền mạnh mẽ, tỉnh đang khẩn trương điều động, bổ sung và đào tạo đội ngũ nhằm thu hẹp khoảng cách giữa chuyên môn.

Bắc Ninh vận hành chính quyền 2 cấp: Bước đệm tương lai số, phát triển bền vững

VOV.VN - Sau những đợt sắp xếp địa giới hành chính, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp đang trở thành trọng tâm của tiến trình cải cách bộ máy tại Bắc Ninh. Đây không đơn thuần là một cuộc thay đổi về mặt cơ học mà là nỗ lực phá vỡ những rào cản xơ cứng.

Bắc Ninh vận hành chính quyền 2 cấp: Bước đệm tương lai số, phát triển bền vững

Bắc Ninh vận hành chính quyền 2 cấp: Bước đệm tương lai số, phát triển bền vững

VOV.VN - Sau những đợt sắp xếp địa giới hành chính, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp đang trở thành trọng tâm của tiến trình cải cách bộ máy tại Bắc Ninh. Đây không đơn thuần là một cuộc thay đổi về mặt cơ học mà là nỗ lực phá vỡ những rào cản xơ cứng.

