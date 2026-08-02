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Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Biến cơ hội thành kết quả phát triển thực chất

Chủ Nhật, 16:21, 02/08/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị các địa phương đổi mới tư duy, nâng cao tính chủ động trong công tác đối ngoại, biến các cơ hội hợp tác quốc tế thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế của địa phương.

Chiều 2/8, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề "Nâng tầm công tác đối ngoại địa phương, huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển". Hội nghị có sự tham dự của hơn 300 đại biểu đến từ các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương, cơ quan ngoại vụ, các Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài cùng đại diện hiệp hội và doanh nghiệp.

Hội nghị Ngoại vụ được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mới về tư duy và hành động, đổi mới phương thức triển khai công tác đối ngoại địa phương, phát huy hơn nữa vai trò tiên phong của đối ngoại địa phương trong việc mở rộng, kiến tạo không gian phát triển, huy động các nguồn lực cho phát triển địa phương và tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, địa phương và doanh nghiệp.

Biến cơ hội thành động lực phát triển

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, tình hình thế giới, khu vực và trong nước đang thay đổi nhanh chóng, đặt ra yêu cầu mới đối với công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cả về tư duy, cách tiếp cận và phương thức triển khai.

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Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Hội nghị.

Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng về tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế, song đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu rất cụ thể, đòi hỏi các cấp, các ngành và địa phương phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm và quyết tâm hành động.

"Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng có vị thế cao hơn trên trường quốc tế, nhiều quốc gia coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng mở rộng hợp tác, vấn đề đặt ra không còn là có cơ hội hay không mà là làm thế nào để biến những cơ hội đó thành kết quả phát triển thực chất", Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nếu các địa phương không tận dụng được những điều kiện quốc tế thuận lợi sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển quan trọng. Vì vậy, công tác đối ngoại địa phương cần được tổ chức theo hướng chủ động hơn, chuyên nghiệp hơn và gắn chặt với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng cũng đề nghị tiếp tục đổi mới cơ chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng mong muốn các địa phương tập trung thảo luận ba nhóm nội dung lớn, gồm xác định rõ vị trí, vai trò của công tác đối ngoại trong chiến lược phát triển; đề xuất các mô hình, cách làm hiệu quả; đồng thời kiến nghị giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế phối hợp, đào tạo nguồn nhân lực và thể chế.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng kỳ vọng các địa phương phản ánh thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc để Bộ Ngoại giao tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường hỗ trợ địa phương triển khai hiệu quả công tác đối ngoại.

Nâng tầm công tác đối ngoại địa phương

Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 là hội nghị toàn quốc đầu tiên về công tác đối ngoại địa phương trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng và trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, đề ra phương hướng, giải pháp nâng tầm công tác đối ngoại địa phương, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIV và Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho biết, từ sau Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21, công tác đối ngoại địa phương tiếp tục được duy trì trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động và bộ máy trong nước có nhiều thay đổi.

Nhận thức về vai trò của đối ngoại đối với phát triển ngày càng được nâng cao; ngoại giao phục vụ phát triển được coi trọng hơn; phạm vi huy động nguồn lực quốc tế từng bước mở rộng; công tác ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được triển khai gắn với yêu cầu của địa phương.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài với địa phương được tăng cường, năng lực triển khai từng bước được củng cố.

Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, công tác đối ngoại địa phương vẫn còn những hạn chế về phối hợp, chia sẻ thông tin, theo dõi sau ký kết và thích ứng với yêu cầu mới của quá trình hội nhập cũng như mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Giai đoạn 2026-2028, Bộ Ngoại giao xác định bốn trọng tâm gồm: nâng cao chất lượng xây dựng và triển khai chương trình đối ngoại của địa phương; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; tăng cường quản lý, phối hợp trong triển khai công tác đối ngoại; củng cố tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ và từng bước hiện đại hóa công tác đối ngoại địa phương.

Theo chương trình, hội nghị sẽ có hai phiên chuyên đề. Phiên 1 với chủ đề “Mở rộng không gian phát triển, huy động các nguồn lực quốc tế phục vụ tăng trưởng địa phương”. Nội dung của phiên là nhận diện những cơ hội, chia sẻ cách làm hay, kinh nghiệm thực tiễn trong hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực bên ngoài. Đề xuất, kiến nghị của địa phương đối với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Phiên 2 với chủ đề “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đối ngoại địa phương trong tình hình mới”. Tại phiên này, các đại biểu sẽ nêu đề xuất, kiến nghị xây dựng bộ máy tổ chức và nhân lực làm công tác đối ngoại “trọng yếu, thường xuyên” tại địa phương trong tình hình mới

Các Trưởng đại diện Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, Lãnh đạo các cơ quan và địa phương cùng nhận diện những cơ hội, chia sẻ cách làm hay, kinh nghiệm thực tiễn trong hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực bên ngoài; đề xuất, kiến nghị của địa phương đối với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và xây dựng bộ máy tổ chức, nhân lực làm công tác đối ngoại “trọng yếu, thường xuyên” tại địa phương trong tình hình mới.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Lãnh đạo Bộ Ngoại giao sẽ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam” và Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại trong giai đoạn 2024-2026.

Hoàng Linh/VOV.VN
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