Bộ trưởng Lê Hoài Trung gặp người đồng cấp 4 nước tại Liên hợp quốc

Tại cuộc gặp Hoàng tử, Bộ trưởng Ngoại giao Brunei, hai bên đánh giá quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei tiếp tục phát triển tích cực và còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác.

Hoàng tử, Bộ trưởng Ngoại giao Brunei đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đồng thời đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác về thương mại, dầu khí, du lịch, giao lưu nhân dân và nghiên cứu mở rộng sang các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, thủy sản.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; phối hợp chặt chẽ triển khai Kế hoạch hành động thực hiện quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023 - 2027.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung gặp Hoàng tử, Bộ trưởng Ngoại giao Brunei

Hai Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong ngành Halal, trong đó có việc sớm ký Bản ghi nhớ hợp tác; đồng thời tiếp tục phối hợp duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực và vai trò của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu.

Gặp Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác ngày càng thực chất, sâu rộng với Slovenia.

Bộ trưởng Tone Kajzer cho biết nước này mong muốn mở rộng hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và năng lượng tái tạo. Hai bên cũng thống nhất cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại mỗi nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn, nhất là các đoàn cấp cao; sớm tổ chức tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và thúc đẩy Slovenia phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu.

Bộ trưởng cũng đề nghị tăng cường hợp tác với Cảng Koper của Slovenia, qua đó mở rộng khả năng vận chuyển hàng hóa Việt Nam tới khu vực Balkan, Trung Đông và Nam Phi. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, ủng hộ các đề cử của nhau tại các diễn đàn quốc tế, đồng thời khẳng định lập trường tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Costa Rica Manuel Tovar Rivera, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bộ trưởng Ngoại giao Costa Rica đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam. Costa Rica coi Việt Nam là cầu nối quan trọng để tăng cường quan hệ với khu vực Đông Nam Á và ASEAN.

Hai bên nhất trí nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung hoan nghênh Văn phòng Lãnh sự danh dự Costa Rica đã đi vào hoạt động tại TP.HCM từ năm 2025; đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn, duy trì hiệu quả cơ chế tham vấn chính trị, thúc đẩy thương mại, đầu tư và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường của nhau.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Costa Rica

Hai Bộ trưởng nhất trí tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc và Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh, tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa đa phương và việc tôn trọng luật pháp quốc tế. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung mời Bộ trưởng Rivera thăm chính thức Việt Nam vào thời gian phù hợp và Bộ trưởng Ngoại giao Costa Rica đã vui vẻ nhận lời.

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Maldives Iruthisham Adam ngày 23/9, hai bên đã trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, tạo cơ sở thúc đẩy các cơ chế đối thoại và tham vấn song phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Maldives đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường các chương trình, dự án hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và phát triển cơ sở hạ tầng.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Mandives

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Maldives tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường giao thương và đầu tư; thúc đẩy hợp tác du lịch, hàng hải, kết nối hàng không và giao lưu nhân dân.

Hai bên thống nhất thúc đẩy ký kết các văn kiện hợp tác trong những lĩnh vực như thương mại, nông nghiệp, xây dựng, du lịch, hợp tác biển, nuôi trồng và khai thác thủy sản.

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường phối hợp trong ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc.