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Pháp kêu gọi bảo vệ luật pháp quốc tế tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Thứ Tư, 06:42, 23/09/2026
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VOV.VN - Ngày 22/09, phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra nhiều thông điệp quan trọng về tình hình xung đột toàn cầu, trật tự đa phương cũng như sự phát triển của công nghệ.

Trước bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo thế giới đang đứng trước nguy cơ quay lại "luật rừng" và kêu gọi cộng đồng quốc tế kiên định sát cánh cùng Liên Hợp Quốc để đẩy lùi nguy cơ chia rẽ và lạm quyền.

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Tổng thống Pháp nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước là điều kiện tiên quyết cho an ninh bền vững của cả Israel và Palestine. Ảnh: Reuters

Liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, người đứng đầu Điện Élysée đề xuất sáng kiến "lệnh tạm dừng kép" nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng dân sự của cả Nga lẫn Ukraine. Ông Macron cũng kêu gọi tạm dừng các hành động quân sự tại khu vực Biển Đen để khơi thông tuyến vận chuyển ngũ cốc, qua đó đảm bảo an ninh lương thực cho các quốc gia đang phát triển, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ kiên định của Pháp dành cho người dân Ukraine.

Về vấn đề Trung Đông, Tổng thống Pháp nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước là điều kiện tiên quyết cho an ninh bền vững của cả Israel và Palestine, đồng thời gọi tình cảnh tại Dải Gaza là "nỗi hổ thẹn chung của tất cả chúng ta". Tuy nhiên, phát biểu của ông Macron về Bờ Tây đã vấp phải phản ứng dữ dội từ phía Israel. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã lên án tuyên bố này là "sự phi lý lố bịch", dẫn chứng các vụ tấn công khủng bố của lực lượng Hamas từng xảy ra tại đây và khẳng định sự thiếu hiểu biết không thể là lý do để chối bỏ thực tế.

Bên cạnh các hồ sơ ngoại giao, ông Macron cũng kêu gọi các quốc gia mong muốn giữ vững tính độc lập cùng nhau bắt tay phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mã nguồn mở. Sáng kiến này hướng tới việc tập hợp các nguồn lực đầu tư và năng lực tính toán dùng chung, nhằm giúp các nước tự chủ phát triển thay vì phụ thuộc công nghệ vào Mỹ và Trung Quốc.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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