Bộ trưởng Lê Minh Hoan dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh Hoa Kỳ

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper

VOV.VN - Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước trong lĩnh vực an ninh mạng; cảm ơn phía Hoa Kỳ luôn chia sẻ với Bộ Công an Việt Nam về việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng, nhất là bảo mật thông tin, dữ liệu số, phòng, chống tin xấu, độc và ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm mạng.