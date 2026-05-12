Bộ trưởng Lương Tam Quang dự gặp mặt truyền thống lực lượng An ninh kinh tế

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ngày 13/5/1953, đồng chí Trần Quốc Hoàn - Thứ trưởng Thứ Bộ Công an đã ký Nghị định số 74 quy định về bộ máy tổ chức và nhiệm vụ của Thứ Bộ Công an; trong đó, Phòng Trinh sát 2 (Bảo vệ kinh tế) trực thuộc Vụ Bảo vệ chính trị được giao nhiệm vụ bảo vệ kinh tế mang tính chuyên ngành - là tổ chức đầu tiên của lực lượng An ninh kinh tế. Và ngày 13/5 hằng năm đã được công nhận là Ngày truyền thống của lực lượng An ninh kinh tế.

Trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh kinh tế đã có những bước phát triển mạnh mẽ từ Bộ đến địa phương, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt và lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc.

Cục An ninh kinh tế đã phát huy vai trò đầu tàu chỉ huy, chỉ đạo lực lượng An ninh kinh tế toàn quốc trong công tác bảo vệ an ninh kinh tế, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm trên lĩnh vực kinh tế; từng bước tạo được cơ chế chỉ đạo, phối hợp, trao đổi thông tin thông suốt trong hệ lực lượng cũng như với các lực lượng khác của Bộ Công an. Tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; làm tốt công tác dân vận; xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, ban ngành, tổ chức, doanh nghiệp, mọi tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp bảo đảm an ninh kinh tế, bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Lương Tam Quang điểm lại những thành tựu phát triển kinh tế của đất nước hơn 80 năm qua, đặc biệt, sau 40 năm đổi mới, Kinh tế Việt Nam nhiều năm qua đã trở thành điểm sáng về tăng trưởng. Bộ trưởng khẳng định, trong những thành tựu phát triển đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh kinh tế nói riêng.

Trong đó, lực lượng An ninh kinh tế đã phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh kinh tế; trong tham mưu chiến lược, hoạch định chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế… Đồng thời, coi trọng công tác phòng ngừa, qua thực hiện công tác đã góp phần khơi thông “điểm nghẽn”, tháo gỡ nút thắt, thúc đẩy phát triển theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, năm 2017, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh kinh tế. Đây cũng là lần đầu tiên Đảng ta xác định, bảo vệ an ninh kinh tế là bảo vệ an ninh quốc gia…

Việc xác lập mô hình tăng trưởng mới với động lực chính là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo nghị quyết của Đảng, thực hiện mục tiêu “tự chủ, chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước XHCN phát triển, người dân có thu nhập cao”, đặt ra nhiều thách thức cũng như trách nhiệm mới rất vẻ vang đối với lực lượng An ninh kinh tế. Bảo vệ an ninh kinh tế phải gắn liền với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp công tác.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn lực lượng An ninh kinh tế luôn hoàn thành trách nhiệm vinh quang mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó trong kỷ nguyên mới.