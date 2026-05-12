中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ trưởng Lương Tam Quang dự gặp mặt truyền thống lực lượng An ninh kinh tế

Thứ Ba, 20:55, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 12/5 tại Hà Nội, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế (13/5/1953 - 13/5/2026), hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ngày 13/5/1953, đồng chí Trần Quốc Hoàn - Thứ trưởng Thứ Bộ Công an đã ký Nghị định số 74 quy định về bộ máy tổ chức và nhiệm vụ của Thứ Bộ Công an; trong đó, Phòng Trinh sát 2 (Bảo vệ kinh tế) trực thuộc Vụ Bảo vệ chính trị được giao nhiệm vụ bảo vệ kinh tế mang tính chuyên ngành - là tổ chức đầu tiên của lực lượng An ninh kinh tế. Và ngày 13/5 hằng năm đã được công nhận là Ngày truyền thống của lực lượng An ninh kinh tế.

bo truong luong tam quang du gap mat truyen thong luc luong an ninh kinh te hinh anh 1
Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi gặp mặt

Trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh kinh tế đã có những bước phát triển mạnh mẽ từ Bộ đến địa phương, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt và lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc.

Cục An ninh kinh tế đã phát huy vai trò đầu tàu chỉ huy, chỉ đạo lực lượng An ninh kinh tế toàn quốc trong công tác bảo vệ an ninh kinh tế, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm trên lĩnh vực kinh tế; từng bước tạo được cơ chế chỉ đạo, phối hợp, trao đổi thông tin thông suốt trong hệ lực lượng cũng như với các lực lượng khác của Bộ Công an. Tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; làm tốt công tác dân vận; xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, ban ngành, tổ chức, doanh nghiệp, mọi tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp bảo đảm an ninh kinh tế, bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Lương Tam Quang điểm lại những thành tựu phát triển kinh tế của đất nước hơn 80 năm qua, đặc biệt, sau 40 năm đổi mới, Kinh tế Việt Nam nhiều năm qua đã trở thành điểm sáng về tăng trưởng. Bộ trưởng khẳng định, trong những thành tựu phát triển đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh kinh tế nói riêng.

Trong đó, lực lượng An ninh kinh tế đã phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh kinh tế; trong tham mưu chiến lược, hoạch định chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế… Đồng thời, coi trọng công tác phòng ngừa, qua thực hiện công tác đã góp phần khơi thông “điểm nghẽn”, tháo gỡ nút thắt, thúc đẩy phát triển theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước.

bo truong luong tam quang du gap mat truyen thong luc luong an ninh kinh te hinh anh 2
Toàn cảnh buổi gặp mặt

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, năm 2017, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh kinh tế. Đây cũng là lần đầu tiên Đảng ta xác định, bảo vệ an ninh kinh tế là bảo vệ an ninh quốc gia…

Việc xác lập mô hình tăng trưởng mới với động lực chính là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo nghị quyết của Đảng, thực hiện mục tiêu “tự chủ, chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước XHCN phát triển, người dân có thu nhập cao”, đặt ra nhiều thách thức cũng như trách nhiệm mới rất vẻ vang đối với lực lượng An ninh kinh tế. Bảo vệ an ninh kinh tế phải gắn liền với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp công tác.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn lực lượng An ninh kinh tế luôn hoàn thành trách nhiệm vinh quang mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó trong kỷ nguyên mới.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-uy-vien-trung-uong-dang-bi-thu-thanh-uy-chu-tich-hoi-dong-nhan_1.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Vientiane (Lào)

VOV.VN - Chiều 12/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane, nước CHDCND Lào, do đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Việt Cường/VOV1
Tag: Bộ trưởng Bộ Công an lực lượng An ninh kinh tế Ngày truyền thống An ninh kinh tế bảo vệ an ninh quốc gia Bộ Công an
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thúc đẩy hợp tác Hà Nội - Vientiane đi vào chiều sâu
Thúc đẩy hợp tác Hà Nội - Vientiane đi vào chiều sâu

VOV.VN - Chiều 12/5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã có cuộc hội đàm Đoàn Đại biểu Cấp cao Thủ đô Vientiane, nước CHDCND Lào do Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane Athsaphangthong Siphandone làm trưởng đoàn.

Thúc đẩy hợp tác Hà Nội - Vientiane đi vào chiều sâu

Thúc đẩy hợp tác Hà Nội - Vientiane đi vào chiều sâu

VOV.VN - Chiều 12/5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã có cuộc hội đàm Đoàn Đại biểu Cấp cao Thủ đô Vientiane, nước CHDCND Lào do Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane Athsaphangthong Siphandone làm trưởng đoàn.

Điều động, bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên
Điều động, bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 12/5, Tòa án nhân dân tối cao công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hùng giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Điều động, bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên

Điều động, bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 12/5, Tòa án nhân dân tối cao công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hùng giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm
Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

VOV.VN - Ngày 12/5/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ba đảng viên vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

VOV.VN - Ngày 12/5/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ba đảng viên vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 12/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 12/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội