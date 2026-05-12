Thúc đẩy hợp tác Hà Nội - Vientiane đi vào chiều sâu

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, chuyến công tác lần này của Đoàn Đại biểu Cấp cao Thủ đô Vientiane diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố và phát triển sâu sắc, khẳng định đây là nền tảng quan hệ hợp tác giữa các địa phương, trong đó có Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Vientiane ngày càng được thúc đẩy, đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực vào việc vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đoàn đại biểu Thủ đô Vientiane thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị, hai bên tập trung triển khai 7 định hướng hợp tác. Trong đó, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác giữa hệ thống chính trị hai Thủ đô qua trao đổi đoàn các cấp và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản trị đô thị. Đồng thời tăng cường phối hợp chuyên môn giữa các cơ quan, phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc thúc đẩy hợp tác thực chất, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Thủ đô….

Nhất trí với các ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Thủ đô Vientiane Athsaphangthong Siphandone khẳng định, chuyến công tác của Đoàn Đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane lần này không những mang theo tình cảm hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam nói chung, mà còn mang theo tình đoàn kết yêu thương ấm áp của Ban Chấp hành Đảng bộ, Chính quyền, cùng toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân Thủ đô Vientiane với Thủ đô Hà Nội.

Hai bên ký các văn bản hợp tác

Trong khuôn khổ hội đàm, hai bên đã tổ chức lễ ký kết hợp tác giữa các cơ quan, sở, ngành của Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Vientiane, trong đó có 7 biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực: tuyên giáo - dân vận, công tác phụ nữ, công tác thanh niên, lĩnh vực ngoại vụ, công thương, giáo dục và y tế. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực, trực tiếp góp phần củng cố nền tảng chính trị - xã hội, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân hai Thủ đô.