Thúc đẩy hợp tác Hà Nội - Vientiane đi vào chiều sâu

Thứ Ba, 20:27, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 12/5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã có cuộc hội đàm Đoàn Đại biểu Cấp cao Thủ đô Vientiane, nước CHDCND Lào do Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane Athsaphangthong Siphandone làm trưởng đoàn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, chuyến công tác lần này của Đoàn Đại biểu Cấp cao Thủ đô Vientiane diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố và phát triển sâu sắc, khẳng định đây là nền tảng quan hệ hợp tác giữa các địa phương, trong đó có Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Vientiane ngày càng được thúc đẩy, đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực vào việc vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đoàn đại biểu Thủ đô Vientiane thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị, hai bên tập trung triển khai 7 định hướng hợp tác. Trong đó, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác giữa hệ thống chính trị hai Thủ đô qua trao đổi đoàn các cấp và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản trị đô thị. Đồng thời tăng cường phối hợp chuyên môn giữa các cơ quan, phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc thúc đẩy hợp tác thực chất, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Thủ đô….

Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội

Nhất trí với các ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Thủ đô Vientiane Athsaphangthong Siphandone khẳng định, chuyến công tác của Đoàn Đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane lần này không những mang theo tình cảm hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam nói chung, mà còn mang theo tình đoàn kết yêu thương ấm áp của Ban Chấp hành Đảng bộ, Chính quyền, cùng toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân Thủ đô Vientiane với Thủ đô Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Thủ đô Vientiane Athsaphangthong Siphandone
Đoàn đại biểu Thủ đô Vientiane.
Hai bên ký các văn bản hợp tác

Trong khuôn khổ hội đàm, hai bên đã tổ chức lễ ký kết hợp tác giữa các cơ quan, sở, ngành của Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Vientiane, trong đó có 7 biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực: tuyên giáo - dân vận, công tác phụ nữ, công tác thanh niên, lĩnh vực ngoại vụ, công thương, giáo dục và y tế. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực, trực tiếp góp phần củng cố nền tảng chính trị - xã hội, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân hai Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Vientiane (Lào)

VOV.VN - Chiều 12/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane, nước CHDCND Lào, do đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Huy Nam/VOV1
Tag: Hà Nội - Viêng Chăn quan hệ Việt Nam - Lào hợp tác Hà Nội Viêng Chăn Bí thư Thành ủy Hà Nội Bí thư Thành ủy Viêng Chăn hợp tác Việt Lào
Điều động, bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 12/5, Tòa án nhân dân tối cao công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hùng giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

VOV.VN - Ngày 12/5/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ba đảng viên vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 12/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Hiệp thương cử 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

VOV.VN - Chiều 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

