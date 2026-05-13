中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia

Thứ Tư, 20:39, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam Thamer Mohammed A. Algosaibi đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Chiều nay, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam Thamer Mohammed A. Algosaibi đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Chúc mừng Đại sứ Thamer Mohammed A. Algosaibi bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng, với kiến thức sâu sắc và bề dày kinh nghiệm ngoại giao trên các lĩnh vực khác nhau Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ rất thành công tại Việt Nam. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Saudi Arabia là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Trung Đông.

bo truong luong tam quang tiep Dai su dac menh toan quyen vuong quoc saudi arabia hinh anh 1
Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam

Thời gian qua, quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân, đặc biệt là sau các chuyến thăm Saudi Arabia của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào các năm 2023, 2024. Trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định hợp tác an ninh và thực thi pháp luật giữa hai nước đóng vai trò trụ cột, thể hiện qua việc hai bên đã ký “Hiệp định về phòng, chống tội phạm” và đang tích cực thúc đẩy để Hiệp định sớm được phê chuẩn và có hiệu lực, đồng thời tiếp tục trao đổi, hướng tới ký kết “Hiệp định dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù” và “Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng”.

Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Saudi Arabia phát triển thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Saudi Arabia đóng góp tích cực hơn nữa vào hoà bình, ổn định và phát triển của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh hàng hải, hàng không; quan tâm hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam đang làm việc tại Saudi Arabia.

bo truong luong tam quang tiep Dai su dac menh toan quyen vuong quoc saudi arabia hinh anh 2
Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam cùng các đại biểu

Về hợp tác thực thi pháp luật, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, hai bên cần đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp nhằm phối hợp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước; tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp nghiệp vụ, đặc biệt là thông tin về tình hình thế giới và khu vực, thông tin tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố quốc tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, rửa tiền và mua bán người…Thiết lập các cơ chế hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp an ninh, công nghệ cao, an ninh mạng; phối hợp nghiên cứu và phát triển các phương tiện khoa học kỹ thuật và công nghệ chuyên dụng; tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo chuyên đề mà hai bên cùng quan tâm và tổ chức.

Đại sứ Thamer Mohammed A. Algosaibi bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm cương vị công tác tại Việt Nam. Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực tiềm năng, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác về an ninh, trật tự; kết nối các cơ quan chức năng hai nước nói chung và kết nối Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Saudi Arabia nói riêng triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các văn bản được ký kết, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất, phù hợp với lợi ích chung của hai bên.

 

Việt Cường/VOV1
Tag: đại sứ saudi arabia quan hệ việt nam saudi hợp tác an ninh hai nước tiếp đại sứ nhiệm kỳ mới việt nam trung đông hợp tác phòng chống tội phạm chung an ninh mạng song phương trao đổi đoàn thực thi pháp luật quan hệ ngoại giao việt saudi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hưng Yên
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hưng Yên

VOV.VN - Chiều 28/4, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Hưng Yên. Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hưng Yên

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hưng Yên

VOV.VN - Chiều 28/4, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Hưng Yên. Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Đại tướng Lương Tam Quang tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an
Đại tướng Lương Tam Quang tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an

VOV.VN - Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại tướng Lương Tam Quang tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an

Đại tướng Lương Tam Quang tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an

VOV.VN - Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm, làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa
Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm, làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN - Chiều 27/3, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa.

Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm, làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa

Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm, làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN - Chiều 27/3, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội