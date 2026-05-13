Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia

Chiều nay, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam Thamer Mohammed A. Algosaibi đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Chúc mừng Đại sứ Thamer Mohammed A. Algosaibi bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng, với kiến thức sâu sắc và bề dày kinh nghiệm ngoại giao trên các lĩnh vực khác nhau Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ rất thành công tại Việt Nam. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Saudi Arabia là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Trung Đông.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam

Thời gian qua, quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân, đặc biệt là sau các chuyến thăm Saudi Arabia của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào các năm 2023, 2024. Trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định hợp tác an ninh và thực thi pháp luật giữa hai nước đóng vai trò trụ cột, thể hiện qua việc hai bên đã ký “Hiệp định về phòng, chống tội phạm” và đang tích cực thúc đẩy để Hiệp định sớm được phê chuẩn và có hiệu lực, đồng thời tiếp tục trao đổi, hướng tới ký kết “Hiệp định dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù” và “Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng”.

Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Saudi Arabia phát triển thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Saudi Arabia đóng góp tích cực hơn nữa vào hoà bình, ổn định và phát triển của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh hàng hải, hàng không; quan tâm hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam đang làm việc tại Saudi Arabia.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam cùng các đại biểu

Về hợp tác thực thi pháp luật, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, hai bên cần đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp nhằm phối hợp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước; tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp nghiệp vụ, đặc biệt là thông tin về tình hình thế giới và khu vực, thông tin tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố quốc tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, rửa tiền và mua bán người…Thiết lập các cơ chế hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp an ninh, công nghệ cao, an ninh mạng; phối hợp nghiên cứu và phát triển các phương tiện khoa học kỹ thuật và công nghệ chuyên dụng; tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo chuyên đề mà hai bên cùng quan tâm và tổ chức.

Đại sứ Thamer Mohammed A. Algosaibi bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm cương vị công tác tại Việt Nam. Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực tiềm năng, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác về an ninh, trật tự; kết nối các cơ quan chức năng hai nước nói chung và kết nối Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Saudi Arabia nói riêng triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các văn bản được ký kết, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất, phù hợp với lợi ích chung của hai bên.