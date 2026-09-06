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Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp các chính khách Nhật Bản

Chủ Nhật, 21:20, 06/09/2026
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VOV.VN - Ngày 6/9, tại thành phố Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Cố vấn đặc biệt tỉnh Wakayama và Thống đốc tỉnh Nara, Nhật Bản nhân dịp dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ hai.

Tại buổi tiếp Cố vấn đặc biệt tỉnh Wakayama - ngài Shimo Hiroshi, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cảm ơn và đánh giá cao việc Cố vấn Shimo Hiroshi sang tham dự Diễn đàn; đánh giá cao việc tỉnh Wakayama tích cực tham gia sự kiện và vai trò của Cố vấn Shimo như một người bạn thân thiết, cầu nối quan trọng giữa Wakayama và Việt Nam. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn những hỗ trợ của Chính phủ và các địa phương Nhật Bản đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua.

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Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi tiếp - Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao quan hệ hợp tác tích cực giữa Wakayama với các Bộ, ngành, địa phương Việt Nam, Bộ trưởng đề nghị tỉnh Wakayama tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác hiện có, nghiên cứu mở rộng hợp tác với các địa phương mới; khuyến khích DN mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng tại Việt Nam, nhất là trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực và giao lưu du lịch, văn hóa, nhân dân.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ cảm ơn chính quyền tỉnh Wakayama và Cố vấn Shimo đã luôn quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh. Bộ trưởng cũng khẳng định, với vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế, Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác để đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của Nhật Bản.

Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng bày tỏ cảm ơn nguyên Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt Toshihiro Nikai vì những tình cảm tốt đẹp và đóng góp tích cực đối với Việt Nam.

Cố vấn đặc biệt Shimo Hiroshi bày tỏ vui mừng khi được mời tham dự Diễn đàn và được Bộ trưởng Lê Hoài Trung tiếp; đánh giá cao ý nghĩa của Diễn đàn trong thúc đẩy kết nối, mở rộng hợp tác giữa các địa phương hai nước.

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Cố vấn đặc biệt của Thống đốc tỉnh Yakayama, Nhật Bản tại buổi tiếp - Ảnh: TTXVN

Cố vấn Shimo cho biết, Wakayama đã tích cực triển khai nhiều hợp tác với các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực lao động, nông nghiệp và thương mại. Chính quyền tỉnh cũng luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng hơn 2.200 người Việt Nam hòa nhập, sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh.

Nhất trí với các ý kiến và đề xuất của Bộ trưởng, Cố vấn Shimo khẳng định Wakayama coi trọng và mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác với Việt Nam, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy kết nối giữa Wakayama với các địa phương, DN Việt Nam và quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh, qua đó đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Wakayama và các địa phương của Việt Nam, nhằm đưa hợp tác Việt Nam với tỉnh Wakayama nói riêng và các địa phương Nhật Bản nói chung, phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Hợp tác địa phương là kênh hợp tác hiệu quả

Cùng ngày, tại thành phố Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Thống đốc tỉnh Nara, Nhật Bản Yamashita Makoto nhân dịp Thống đốc tham dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ hai.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn và đánh giá cao việc Thống đốc Yamashita Makoto sang tham dự Diễn đàn. Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định hợp tác địa phương là kênh hợp tác hiệu quả trong việc triển khai các cam kết, thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao và tăng cường gắn kết, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác tích cực giữa Nara với các địa phương Việt Nam, Bộ trưởng đề nghị tỉnh Nara tiếp tục thúc đẩy các DN, nhất là các DNVVN mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh.

Bộ trưởng bày tỏ cảm ơn và mong muốn chính quyền tỉnh Nara tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh, đồng thời đề nghị tỉnh Nara tiếp tục tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng chúc mừng quần thể di tích Asuka-Fujiwara của tỉnh Nara vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Bộ trưởng khẳng định, với vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế, Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác để đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của Nhật Bản.

Thống đốc Yamashita Makoto bày tỏ vui mừng khi được mời tham dự Diễn đàn và được Bộ trưởng Lê Hoài Trung tiếp; đánh giá cao ý nghĩa của Diễn đàn trong thúc đẩy kết nối, mở rộng hợp tác giữa các địa phương hai nước; chia sẻ ấn tượng về sự phát triển năng động của Việt Nam.

Thống đốc cho biết, cộng đồng hơn 5.200 người Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nara, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thống đốc khẳng định, Chính quyền Nara sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nara.

Nhất trí với các ý kiến và đề xuất của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Thống đốc Yamashita khẳng định, Chính quyền tỉnh Nara coi trọng và mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác với Việt Nam, tăng cường kết nối giữa chính quyền, DN và người dân hai bên, qua đó đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

PV/VOV.VN
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