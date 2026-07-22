English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ trưởng Ngoại giao Mê Công và Nhật Bản thúc đẩy hợp tác đồng kiến tạo

Thứ Tư, 22:26, 22/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 22/7, tại Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mê Công - Nhật Bản lần thứ 17.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, hai Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản khẳng định Hợp tác Mê Công - Nhật Bản sau gần hai thập kỷ đã trở thành một cơ chế quan trọng thúc đẩy kết nối, phát triển bền vững và ứng phó với các thách thức xuyên biên giới tại tiểu vùng. Đồng thời, Hợp tác Mê Công - Nhật Bản cùng các cơ chế do ASEAN dẫn dắt xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương hòa bình, ổn định, tự cường và phát triển.

Hai Bộ trưởng nhấn mạnh trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với nhiều biến động, cơ hội hợp tác mới đan xen các thách thức, hợp tác Mê Công - Nhật Bản cần tiếp tục đổi mới để thích ứng với tình hình, đáp ứng tốt hơn nhu cầu mở rộng không gian phát triển của các nước Mê Công và Nhật Bản.

bo truong ngoai giao me cong va nhat ban thuc day hop tac dong kien tao hinh anh 1
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mê Công - Nhật Bản lần thứ 17 (Ảnh: BNG)

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh Hợp tác Mê Công - Nhật Bản cần tiếp tục thích ứng, đổi mới và mang lại những lợi ích thiết thực hơn cho người dân và doanh nghiệp. Bộ trưởng đề nghị để hợp tác Mê Công - Nhật Bản tiếp tục phát huy hiệu quả, cần lấy tinh thần “đồng kiến tạo” làm định hướng xuyên suốt; theo đó các nước Mê Công và Nhật Bản cùng xác định ưu tiên, xây dựng sáng kiến và triển khai các dự án hợp tác trên cơ sở nhu cầu và lợi ích chung.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất hợp tác Mê Công - Nhật Bản thời gian tới tập trung năm lĩnh vực ưu tiên gồm tăng cường kết nối hạ tầng chất lượng cao; thúc đẩy chuỗi cung ứng tự cường; đẩy nhanh chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực số; nâng cao năng lực quản lý tài nguyên nước và khả năng ứng phó biến đổi khí hậu; và hợp tác chặt chẽ về an ninh mạng và phòng chống tội phạm mạng. Bộ trưởng đồng thời khẳng định vai trò thiết yếu của khu vực tư nhân trong huy động nguồn lực để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đóng góp cho phát triển nhanh và bền vững. Các nước thành viên ủng hộ đề xuất của Việt Nam về thiết lập một nền tảng để doanh nghiệp Nhật Bản và các nước Mê Công kết nối, tăng cường đối thoại và đối tác công - tư, thúc đẩy các cơ hội thương mại và đầu tư.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu khẳng định Nhật Bản tiếp tục coi trọng quan hệ đối tác với tiểu vùng Mê Công, cùng các nước Mê Công đồng kiến tạo tương lai bền vững, tự cường và thịnh vượng, triển khai các dự án hợp tác thiết thực, đặc biệt trong quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, chuyển đổi số, an ninh mạng, kết nối hạ tầng và tạo thuận lợi thương mại. Bộ trưởng Toshimitsu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan ngoại giao và thực thi pháp luật nhằm ứng phó hiệu quả với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nhất là tội phạm mạng.

bo truong ngoai giao me cong va nhat ban thuc day hop tac dong kien tao hinh anh 2
Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mê Công - Nhật Bản lần thứ 17 (Ảnh: BNG)

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược Hợp tác Mê Công - Nhật Bản 2024, tăng cường tính bổ trợ giữa Hợp tác Mê Công - Nhật Bản với ASEAN và các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng Mê Công khác, qua đó phát huy hiệu quả nguồn lực và nâng cao năng lực thích ứng, tự cường của tiểu vùng. Các Bộ trưởng nhất trí phối hợp chặt chẽ chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao Mê Công - Nhật Bản lần thứ 13 nhằm định hướng hợp tác Mê Công - Nhật Bản trong giai đoạn phát triển mới.

Hội nghị đã ra Tuyên bố Đồng Chủ tịch, khẳng định cam kết tạo động lực mới cho quan hệ đối tác giữa Nhật Bản và các nước Mê Công, mang lại kết quả thực chất.

Năm 2026, Việt Nam tiếp tục tự nguyện đảm nhận vai trò đồng chủ trì Hợp tác Mê Công - Nhật Bản năm thứ hai liên tiếp. 

vn-tq.jpg

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

VOV.VN - Ngày 22/7, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

PV/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - New Zealand
Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - New Zealand

VOV.VN - Ngày 22/7, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đồng chủ trì Hội nghị ASEAN - New Zealand nhằm thúc đẩy tự cường khu vực và kinh tế biển xanh. Cùng ngày, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã gặp Ngoại trưởng Australia Penny Wong để trao đổi các biện pháp làm sâu sắc quan hệ song phương.

Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - New Zealand

Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - New Zealand

VOV.VN - Ngày 22/7, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đồng chủ trì Hội nghị ASEAN - New Zealand nhằm thúc đẩy tự cường khu vực và kinh tế biển xanh. Cùng ngày, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã gặp Ngoại trưởng Australia Penny Wong để trao đổi các biện pháp làm sâu sắc quan hệ song phương.

Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc
Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 22/7, trong khuôn khổ chuyến công tác dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các Hội nghị liên quan tại Manila, Philippines, Uỷ viên Bộ Chính trị,  Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc.

Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc

Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 22/7, trong khuôn khổ chuyến công tác dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các Hội nghị liên quan tại Manila, Philippines, Uỷ viên Bộ Chính trị,  Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra Tuyên bố về tình hình Trung Đông
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra Tuyên bố về tình hình Trung Đông

VOV.VN - Ngày 21/7, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra Tuyên bố về tình hình diễn biến ở Trung Đông, trong đó quan ngại về việc phân biệt đối xử hoặc đơn phương cản trở hoặc gây khó khăn cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, hoặc bất kỳ eo biển nào được sử dụng cho hàng hải quốc tế, trái với luật pháp quốc tế.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra Tuyên bố về tình hình Trung Đông

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra Tuyên bố về tình hình Trung Đông

VOV.VN - Ngày 21/7, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra Tuyên bố về tình hình diễn biến ở Trung Đông, trong đó quan ngại về việc phân biệt đối xử hoặc đơn phương cản trở hoặc gây khó khăn cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, hoặc bất kỳ eo biển nào được sử dụng cho hàng hải quốc tế, trái với luật pháp quốc tế.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến thông qua 2 văn kiện quan trọng
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến thông qua 2 văn kiện quan trọng

VOV.VN - Philippines sẽ chủ trì các cuộc thảo luận quan trọng về an ninh khu vực, nhân quyền và ổn định địa chính trị khi đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM) và các cuộc họp liên quan từ ngày 20 đến 24/7.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến thông qua 2 văn kiện quan trọng

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến thông qua 2 văn kiện quan trọng

VOV.VN - Philippines sẽ chủ trì các cuộc thảo luận quan trọng về an ninh khu vực, nhân quyền và ổn định địa chính trị khi đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM) và các cuộc họp liên quan từ ngày 20 đến 24/7.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 với nhiều hồ sơ "làm nóng" khu vực
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 với nhiều hồ sơ "làm nóng" khu vực

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan khai mạc vào ngày mai (21/7) tại Manila, Philippines. Đây là sự kiện quan trọng chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN vào cuối năm 2026 với việc tìm kiếm những giải pháp giải quyết các thách thức đối với khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 với nhiều hồ sơ "làm nóng" khu vực

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 với nhiều hồ sơ "làm nóng" khu vực

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan khai mạc vào ngày mai (21/7) tại Manila, Philippines. Đây là sự kiện quan trọng chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN vào cuối năm 2026 với việc tìm kiếm những giải pháp giải quyết các thách thức đối với khu vực.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội