Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra Tuyên bố về tình hình Trung Đông

Chiều 21/7, tại thủ đô Manila, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro có cuộc họp báo thông báo kết quả phiên họp toàn thể của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM) diễn ra trước đó cùng ngày.

Phiên họp toàn thể Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 59 (Nguồn: Ban thư ký ASEAN)

Bà Lazaro cho biết, trước tình hình leo thang xung đột ở Trung Đông, đặc biệt là giữa Mỹ và Iran, theo đề xuất của Philippines, các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã nhất trí ban hành tuyên bố về tình hình đang diễn biến ở Trung Đông.

Tại cuộc họp, ASEAN cũng đã thông qua các Hướng dẫn về phương thức tham gia của ASEAN và các bên ký kết cấp cao của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á (TAC). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử TAC, các hướng dẫn được thiết lập để cụ thể hóa những nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước, đặc biệt là hợp tác hiệu quả”.

Trong Tuyên bố về tình hình diễn biến ở Trung Đông, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình đang diễn biến nhanh chóng ở Trung Đông, kêu gọi duy trì tự do hàng hải và hàng không trên các eo biển được sử dụng cho hàng hải quốc tế, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

ASEAN kêu gọi khôi phục việc đi lại an toàn, không bị cản trở và hoạt động của tàu thuyền và máy bay qua eo biển Hormuz, phù hợp với UNCLOS 1982, cũng như tất cả các bên phải đảm bảo an toàn cho thuyền viên và tàu thuyền theo Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển (SOLAS).

ASEAN cũng ghi nhận cam kết chung của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) trong việc đảm bảo, bảo vệ và thúc đẩy an toàn và phúc lợi của thuyền viên trong khu vực.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam tham dự Phiên họp toàn thể AMM lần thứ 59 (Ảnh: Ban thư ký ASEAN)

ASEAN thừa nhận những hệ lụy của căng thẳng kéo dài ở Trung Đông đối với thương mại khu vực, năng lượng và an ninh lương thực; ghi nhận các sáng kiến ​​đang được triển khai, cả ở cấp khu vực và quốc gia, nhằm thúc đẩy các biện pháp giảm các tác động.

ASEAN tái khẳng định nghĩa vụ của tất cả các quốc gia trong việc giải quyết những khác biệt bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, bảo vệ thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự trong các cuộc xung đột vũ trang, đảm bảo an toàn và an ninh cho lực lượng gìn hòa bình và nhân viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc, phù hợp với luật pháp quốc tế.

ASEAN tái nhấn mạnh cam kết chung trong việc cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho công dân các nước ASEAN; tăng cường phối hợp các phản ứng và lập trường của ASEAN bao gồm cả việc sử dụng hiệu quả các cơ chế do ASEAN dẫn dắt để thúc đẩy đối thoại, phối hợp và hợp tác nhằm xây dựng khả năng phục hồi của khu vực.