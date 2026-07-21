English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra Tuyên bố về tình hình Trung Đông

Thứ Ba, 14:37, 21/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 21/7, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra Tuyên bố về tình hình diễn biến ở Trung Đông, trong đó quan ngại về việc phân biệt đối xử hoặc đơn phương cản trở hoặc gây khó khăn cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, hoặc bất kỳ eo biển nào được sử dụng cho hàng hải quốc tế, trái với luật pháp quốc tế.

Chiều 21/7, tại thủ đô Manila, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro có cuộc họp báo thông báo kết quả phiên họp toàn thể của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM) diễn ra trước đó cùng ngày.

cac bo truong ngoai giao asean ra tuyen bo ve tinh hinh trung Dong hinh anh 1
Phiên họp toàn thể Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 59 (Nguồn: Ban thư ký ASEAN)

Bà Lazaro cho biết, trước tình hình leo thang xung đột ở Trung Đông, đặc biệt là giữa Mỹ và Iran, theo đề xuất của Philippines, các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã nhất trí ban hành tuyên bố về tình hình đang diễn biến ở Trung Đông.

Tại cuộc họp, ASEAN cũng đã thông qua các Hướng dẫn về phương thức tham gia của ASEAN và các bên ký kết cấp cao của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á (TAC).  Đây là lần đầu tiên trong lịch sử TAC, các hướng dẫn được thiết lập để cụ thể hóa những nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước, đặc biệt là hợp tác hiệu quả”.

Trong Tuyên bố về tình hình diễn biến ở Trung Đông, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình đang diễn biến nhanh chóng ở Trung Đông, kêu gọi duy trì tự do hàng hải và hàng không trên các eo biển được sử dụng cho hàng hải quốc tế, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.  

ASEAN kêu gọi khôi phục việc đi lại an toàn, không bị cản trở và hoạt động của tàu thuyền và máy bay qua eo biển Hormuz, phù hợp với UNCLOS 1982, cũng như tất cả các bên phải đảm bảo an toàn cho thuyền viên và tàu thuyền theo Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển (SOLAS).

ASEAN cũng ghi nhận cam kết chung của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) trong việc đảm bảo, bảo vệ và thúc đẩy an toàn và phúc lợi của thuyền viên trong khu vực.

cac bo truong ngoai giao asean ra tuyen bo ve tinh hinh trung Dong hinh anh 2
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam tham dự Phiên họp toàn thể AMM lần thứ 59 (Ảnh: Ban thư ký ASEAN)

ASEAN thừa nhận những hệ lụy của căng thẳng kéo dài ở Trung Đông đối với thương mại khu vực, năng lượng và an ninh lương thực; ghi nhận các sáng kiến ​​đang được triển khai, cả ở cấp khu vực và quốc gia, nhằm thúc đẩy các biện pháp giảm các tác động.

ASEAN tái khẳng định nghĩa vụ của tất cả các quốc gia trong việc giải quyết những khác biệt bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, bảo vệ thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự trong các cuộc xung đột vũ trang, đảm bảo an toàn và an ninh cho lực lượng gìn hòa bình và nhân viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc, phù hợp với luật pháp quốc tế.

ASEAN tái nhấn mạnh cam kết chung trong việc cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho công dân các nước ASEAN; tăng cường phối hợp các phản ứng và lập trường của ASEAN bao gồm cả việc sử dụng hiệu quả các cơ chế do ASEAN dẫn dắt để thúc đẩy đối thoại, phối hợp và hợp tác nhằm xây dựng khả năng phục hồi của khu vực.

amm-manila-philippines.jpg

Khai mạc AMM 59: Lá chắn của ASEAN trong thế giới “biến động, bất ổn và khó lường”

VOV.VN - Sức mạnh và khả năng phục hồi nằm trong sự hợp tác. Hành động cùng nhau là lá chắn để ASEAN chống lại áp lực của “biến động, bất ổn và khó lường”. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro khẳng định tại phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM) sáng 21/7 tại Manila.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến thông qua 2 văn kiện quan trọng
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến thông qua 2 văn kiện quan trọng

VOV.VN - Philippines sẽ chủ trì các cuộc thảo luận quan trọng về an ninh khu vực, nhân quyền và ổn định địa chính trị khi đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM) và các cuộc họp liên quan từ ngày 20 đến 24/7.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến thông qua 2 văn kiện quan trọng

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến thông qua 2 văn kiện quan trọng

VOV.VN - Philippines sẽ chủ trì các cuộc thảo luận quan trọng về an ninh khu vực, nhân quyền và ổn định địa chính trị khi đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM) và các cuộc họp liên quan từ ngày 20 đến 24/7.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 với nhiều hồ sơ "làm nóng" khu vực
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 với nhiều hồ sơ "làm nóng" khu vực

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan khai mạc vào ngày mai (21/7) tại Manila, Philippines. Đây là sự kiện quan trọng chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN vào cuối năm 2026 với việc tìm kiếm những giải pháp giải quyết các thách thức đối với khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 với nhiều hồ sơ "làm nóng" khu vực

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 với nhiều hồ sơ "làm nóng" khu vực

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan khai mạc vào ngày mai (21/7) tại Manila, Philippines. Đây là sự kiện quan trọng chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN vào cuối năm 2026 với việc tìm kiếm những giải pháp giải quyết các thách thức đối với khu vực.

Dư luận Trung Quốc ủng hộ hợp tác sâu rộng với ASEAN
Dư luận Trung Quốc ủng hộ hợp tác sâu rộng với ASEAN

VOV.VN - Một cuộc khảo sát mới đây do Viện Nghiên cứu Thời báo Hoàn cầu thực hiện cho thấy, hầu hết người được hỏi ở Trung Quốc ủng hộ hợp tác song phương sâu rộng hơn với ASEAN, trong đó đặt kỳ vọng cao về quan hệ kinh tế - thương mại và đà phát triển tích cực của giao lưu nhân văn.

Dư luận Trung Quốc ủng hộ hợp tác sâu rộng với ASEAN

Dư luận Trung Quốc ủng hộ hợp tác sâu rộng với ASEAN

VOV.VN - Một cuộc khảo sát mới đây do Viện Nghiên cứu Thời báo Hoàn cầu thực hiện cho thấy, hầu hết người được hỏi ở Trung Quốc ủng hộ hợp tác song phương sâu rộng hơn với ASEAN, trong đó đặt kỳ vọng cao về quan hệ kinh tế - thương mại và đà phát triển tích cực của giao lưu nhân văn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ