Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến thông qua 2 văn kiện quan trọng

Trong cuộc họp báo hôm 20/7, trợ lý Ngoại trưởng kiêm Người phát ngôn ASEAN Dominic Xavier Imperial cho biết, tuần họp sẽ tập trung vào việc thúc đẩy các ưu tiên phát triển trọng điểm và củng cố bản sắc cộng đồng của khối khu vực trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng.

Lãnh đạo các nước ASEAN chụp ảnh lưu niệm sau cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Philippines. Ảnh: Reuters

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 ​​sẽ xem xét tiến độ đạt được trên 3 trụ cột cộng đồng của ASEAN, đánh giá quan hệ đối ngoại và trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế cấp bách.

Thông báo về các kết quả dự kiến, Người phát ngôn ASEAN Dominic Xavier Imperial cho biết: "Các Bộ trưởng dự kiến ​​thông qua 2 văn kiện kết quả quan trọng, bao gồm Thông cáo chung AMM59 và Hướng dẫn về các phương thức hợp tác của ASEAN với các quốc gia ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC). Thông cáo chung là một văn kiện toàn diện phản ánh các quyết định khu vực, lập trường về các diễn biến quốc tế và các ưu tiên cốt lõi. Trong khi đó, Hướng dẫn thiết lập một khuôn khổ cho các quốc gia chưa có quan hệ đối tác chính thức với ASEAN. Các Hướng dẫn này nhằm mục đích tăng cường hợp tác với các quốc gia, đồng thời duy trì các nguyên tắc của TAC như là nền tảng của hòa bình, ổn định và xây dựng lòng tin trong khu vực".

Tuần lễ ASEAN tại Manila bắt đầu hôm nay với cuộc gặp lần thứ 16 giữa các Ngoại trưởng ASEAN và đại diện của Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR). Cuộc gặp nhấn mạnh cam kết của ASEAN trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, các quyền tự do cơ bản cho tất cả người dân trong khu vực, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương. Cuộc họp Ủy ban Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) xem xét kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2027 và thảo luận việc kết nạp các quốc gia ứng cử viên mới vào Nghị định thư của Ủy ban. Mục tiêu lâu dài vẫn là đảm bảo sự công nhận và ủng hộ toàn cầu đối với việc giữ cho Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân.

Người phát ngôn ASEAN Dominic Xavier Imperial cũng xác nhận cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Cuộc gặp này được đánh giá rất quan trọng để thảo luận những vấn đề song phương, tác động khu vực cũng như toàn cầu.

Tình hình Myanmar và Biển Đông dự kiến ​​là những vấn đề chính trong các cuộc thảo luận cấp Bộ trưởng.