English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến thông qua 2 văn kiện quan trọng

Thứ Hai, 17:50, 20/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Philippines sẽ chủ trì các cuộc thảo luận quan trọng về an ninh khu vực, nhân quyền và ổn định địa chính trị khi đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM) và các cuộc họp liên quan từ ngày 20 đến 24/7.

Trong cuộc họp báo hôm 20/7, trợ lý Ngoại trưởng kiêm Người phát ngôn ASEAN Dominic Xavier Imperial cho biết, tuần họp sẽ tập trung vào việc thúc đẩy các ưu tiên phát triển trọng điểm và củng cố bản sắc cộng đồng của khối khu vực trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng.

hoi nghi bo truong ngoai giao asean du kien thong qua 2 van kien quan trong hinh anh 1
Lãnh đạo các nước ASEAN chụp ảnh lưu niệm sau cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Philippines. Ảnh: Reuters

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 ​​sẽ xem xét tiến độ đạt được trên 3 trụ cột cộng đồng của ASEAN, đánh giá quan hệ đối ngoại và trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế cấp bách.

Thông báo về các kết quả dự kiến, Người phát ngôn ASEAN Dominic Xavier Imperial cho biết: "Các Bộ trưởng dự kiến ​​thông qua 2 văn kiện kết quả quan trọng, bao gồm Thông cáo chung AMM59 và Hướng dẫn về các phương thức hợp tác của ASEAN với các quốc gia ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC). Thông cáo chung là một văn kiện toàn diện phản ánh các quyết định khu vực, lập trường về các diễn biến quốc tế và các ưu tiên cốt lõi. Trong khi đó, Hướng dẫn thiết lập một khuôn khổ cho các quốc gia chưa có quan hệ đối tác chính thức với ASEAN. Các Hướng dẫn này nhằm mục đích tăng cường hợp tác với các quốc gia, đồng thời duy trì các nguyên tắc của TAC như là nền tảng của hòa bình, ổn định và xây dựng lòng tin trong khu vực".

Tuần lễ ASEAN tại Manila bắt đầu hôm nay với cuộc gặp lần thứ 16 giữa các Ngoại trưởng ASEAN và đại diện của Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR). Cuộc gặp nhấn mạnh cam kết của ASEAN trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, các quyền tự do cơ bản cho tất cả người dân trong khu vực, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương. Cuộc họp Ủy ban Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) xem xét kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2027 và thảo luận việc kết nạp các quốc gia ứng cử viên mới vào Nghị định thư của Ủy ban. Mục tiêu lâu dài vẫn là đảm bảo sự công nhận và ủng hộ toàn cầu đối với việc giữ cho Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân.

Người phát ngôn ASEAN Dominic Xavier Imperial cũng xác nhận cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Cuộc gặp này được đánh giá rất quan trọng để thảo luận những vấn đề song phương, tác động khu vực cũng như toàn cầu.

Tình hình Myanmar và Biển Đông dự kiến ​​là những vấn đề chính trong các cuộc thảo luận cấp Bộ trưởng.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 với nhiều hồ sơ "làm nóng" khu vực
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 với nhiều hồ sơ "làm nóng" khu vực

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan khai mạc vào ngày mai (21/7) tại Manila, Philippines. Đây là sự kiện quan trọng chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN vào cuối năm 2026 với việc tìm kiếm những giải pháp giải quyết các thách thức đối với khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 với nhiều hồ sơ "làm nóng" khu vực

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 với nhiều hồ sơ "làm nóng" khu vực

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan khai mạc vào ngày mai (21/7) tại Manila, Philippines. Đây là sự kiện quan trọng chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN vào cuối năm 2026 với việc tìm kiếm những giải pháp giải quyết các thách thức đối với khu vực.

Dư luận Trung Quốc ủng hộ hợp tác sâu rộng với ASEAN
Dư luận Trung Quốc ủng hộ hợp tác sâu rộng với ASEAN

VOV.VN - Một cuộc khảo sát mới đây do Viện Nghiên cứu Thời báo Hoàn cầu thực hiện cho thấy, hầu hết người được hỏi ở Trung Quốc ủng hộ hợp tác song phương sâu rộng hơn với ASEAN, trong đó đặt kỳ vọng cao về quan hệ kinh tế - thương mại và đà phát triển tích cực của giao lưu nhân văn.

Dư luận Trung Quốc ủng hộ hợp tác sâu rộng với ASEAN

Dư luận Trung Quốc ủng hộ hợp tác sâu rộng với ASEAN

VOV.VN - Một cuộc khảo sát mới đây do Viện Nghiên cứu Thời báo Hoàn cầu thực hiện cho thấy, hầu hết người được hỏi ở Trung Quốc ủng hộ hợp tác song phương sâu rộng hơn với ASEAN, trong đó đặt kỳ vọng cao về quan hệ kinh tế - thương mại và đà phát triển tích cực của giao lưu nhân văn.

Thái Lan yêu cầu Myanmar cho phép ASEAN tiếp cận bà Aung San Suu Kyi
Thái Lan yêu cầu Myanmar cho phép ASEAN tiếp cận bà Aung San Suu Kyi

VOV.VN- Chính phủ Thái Lan vừa công bố các bước đi mới trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình và giải quyết khủng hoảng chính trị tại Myanmar, nhấn mạnh yêu cầu cho phép ASEAN gặp trực tiếp cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, đồng thời thiết lập các thước đo cụ thể nhằm ràng buộc trách nhiệm của các bên liên quan.

Thái Lan yêu cầu Myanmar cho phép ASEAN tiếp cận bà Aung San Suu Kyi

Thái Lan yêu cầu Myanmar cho phép ASEAN tiếp cận bà Aung San Suu Kyi

VOV.VN- Chính phủ Thái Lan vừa công bố các bước đi mới trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình và giải quyết khủng hoảng chính trị tại Myanmar, nhấn mạnh yêu cầu cho phép ASEAN gặp trực tiếp cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, đồng thời thiết lập các thước đo cụ thể nhằm ràng buộc trách nhiệm của các bên liên quan.

14 nước đưa ra Tuyên bố chung về vấn đề Biển Đông
14 nước đưa ra Tuyên bố chung về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, nhân dịp tròn 10 năm Tòa án Trọng tài ban hành phán quyết về tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc liên quan vấn đề Biển Đông (12/7/2016-12/7/2026), 14 quốc gia đã đưa ra một Tuyên bố chung về vấn đề này.

14 nước đưa ra Tuyên bố chung về vấn đề Biển Đông

14 nước đưa ra Tuyên bố chung về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, nhân dịp tròn 10 năm Tòa án Trọng tài ban hành phán quyết về tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc liên quan vấn đề Biển Đông (12/7/2016-12/7/2026), 14 quốc gia đã đưa ra một Tuyên bố chung về vấn đề này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ